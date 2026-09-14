म्यूजिक थेरेपी से मिल सकते हैं कई स्वास्थ्य लाभ, जानिए कैसे

संगीत दर्द को कम करने में मदद कर सकता है। खासकर जब बात सिरदर्द या मांसपेशियों के दर्द की हो तो हल्का संगीत सुनना राहत देता है।

इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार के संगीत जैसे शास्त्रीय या ध्यान संगीत दर्द को कम करने में सहायक होते हैं। संगीत सुनने से शरीर में एक खास रसायन निकलता है, जो प्राकृतिक दर्द निवारक की तरह काम करता है। इसलिए अगली बार जब आपको दर्द हो तो कुछ मिनट के लिए संगीत सुनें।