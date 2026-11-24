गुलाब जल और ग्लिसरीन के मिश्रण के फायदे

गुलाब जल और ग्लिसरीन के मिश्रण से मिल सकते हैं कई फायदे, जानिए कैसे

लेखन अंजली 10:11 am Nov 24, 202610:11 am

क्या है खबर?

गुलाब जल और ग्लिसरीन का मिश्रण त्वचा की देखभाल के लिए एक बेहतरीन उपाय हो सकता है। यह न केवल त्वचा को नमी देता है, बल्कि इसे मुलायम और चमकदार भी बनाता है। इसके अलावा यह मिश्रण त्वचा की रंगत को भी सुधारता है। आइए जानते हैं कि गुलाब जल और ग्लिसरीन का मिश्रण कैसे बनाया जा सकता है और इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है।