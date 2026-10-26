आम बनाम पपीता

आम बनाम पपीता: जानिए किसमें है अधिक पोषक तत्व

लेखन अंजली 03:32 pm Oct 26, 202603:32 pm

क्या है खबर?

गर्मियों के दौरान कई लोगों को आम खाना काफी पसंद है, वहीं कुछ लोग पपीते को खाना ज्यादा अच्छा मानते हैं। इन दोनों के बीच चयन करना मुश्किल होता है क्योंकि दोनों ही फल स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इनमें से अधिक सेहत के लिए फायदेमंद विकल्प कौन-सा है? आइए जानते हैं कि आम और पपीते में से किसका सेवन सेहत के लिए ज्यादा लाभदायक है।