गर्मियों में बनाएं स्वादिष्ट आम टार्ट, जानिए इसकी सरल रेसिपी

गर्मियों में अगर आपको कुछ मीठा और ताजगी भरा खाने का मन हो तो आम टार्ट बनाना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह टार्ट न केवल स्वाद में लाजवाब होता है, बल्कि इसमें पोषक तत्व भी भरपूर होते हैं। आम टार्ट को घर पर आसानी से बनाया जा सकता है और इसका स्वाद आपके प्रयासों को सार्थक बना देगा। आइए आम टार्ट की रेसिपी जानते हैं।

स्टेप-1 टार्ट का आधार तैयार करें आम टार्ट के लिए सबसे पहले आपको टार्ट का आधार तैयार करना होगा। इसके लिए एक बड़े बर्तन में मक्खन और आटा मिलाकर अच्छी तरह से गूंथ लें। अब इसे टार्ट के सांचे में डालकर बेल लें ताकि यह सांचे के आकार में आ जाए। इसके बाद एक कांटे की मदद से आधार पर छेद करें ताकि यह अच्छे से पक सके। अब इस आधार को लगभग 10 मिनट तक ओवन में सेंकें।

स्टेप-2 आम की भरावन बनाएं आम टार्ट के लिए आम की भरावन तैयार करनी होगी। इसके लिए सबसे पहले आमों को छीलकर उनके गूदे को निकाल लें और इसे मिक्सर में डालकर पीस लें। अब इस पेस्ट को एक पैन में डालकर उसमें चीनी, वनीला एसेंस और कॉर्नस्टार्च मिलाएं और धीमी आंच पर पकाएं जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए। जब यह मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसे ठंडा होने दें।

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स्टेप-3 कस्टर्ड क्रीम तैयार करें आम टार्ट के लिए कस्टर्ड क्रीम बनाना बहुत आसान है। इसके लिए दूध को एक पैन में गर्म करें, फिर उसमें चीनी और वनीला एसेंस डालें। अब इसमें कॉर्नस्टार्च का घोल मिलाएं और इसे लगातार चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाएं। जब यह मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसे ठंडा करने के लिए रख दें। ध्यान रखें कि कस्टर्ड क्रीम को अच्छे से फेंटना है ताकि इसमें गांठें न पड़ें।

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स्टेप-4 टार्ट को भरें अब बारी आती है टार्ट को भरने की। सबसे पहले तैयार किए हुए टार्ट आधार को ठंडा होने दें, फिर उसमें सबसे पहले आम की भरावन डालें और उसके ऊपर गाढ़ी कस्टर्ड क्रीम फैलाएं। इस तरह से सभी टार्ट को भर लें। इसके बाद इन टार्ट को फ्रिज में कुछ देर के लिए रख दें ताकि सभी सामग्री अच्छे से सेट हो जाएं। अब आपके आम टार्ट तैयार हैं और इन्हें ठंडा-ठंडा परोसें।