गर्मी में लें ठंडी-ठंडी आम फालूदा आइसक्रीम का आनंद, जानिए इसे बनाने का तरीका

आम फालूदा आइसक्रीम एक शानदार भारतीय मिठाई है। ये न केवल गर्मियों में ठंडक देती है, बल्कि इसका स्वाद भी बेहद लाजवाब होता है। इसे घर पर बनाना बेहद आसान है और इसके लिए आपको किसी खास सामग्री की जरूरत नहीं होती। आइए आज हम आपको आम फालूदा आइसक्रीम की आसान रेसिपी बताते हैं, जिसे आप कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं और इसका लुत्फ उठा सकते हैं।

सामग्री आम फालूदा आइसक्रीम के लिए जरूर सामग्री आम फालूदा आइसक्रीम की मुख्य सामग्री तो आम है। आप अपनी पसंद के किस्म वाला कोई भी आम ले सकते हैं। इसके अलावा आपको 2 कप दूध, आधा कप चीनी, एक कप आम का गूदा (पके हुए आम को पीसकर बनाया गया), एक चम्मच वनीला का अर्क, 2 चम्मच कोको पाउडर (वैकल्पिक), फालूदा, बर्फ के टुकड़े, कटे हुए मेवे (सजावट के लिए) और चेरी (वैकल्पिक) चाहिए होगी। आप अपनी पसंद के अनुसार सामग्री में बदलाव कर सकते हैं।

#1 दूध को उबालें और ठंडा करें इस आइसक्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में दूध डालकर उसे अच्छे से उबाल लें। जब दूध उबल जाए तो उसमें चीनी डालकर अच्छी तरह मिलाएं और कुछ मिनट पकने दें, जब तक कि चीनी पूरी तरह घुल न जाए। इसके बाद गैस बंद कर दें और मिश्रण को कमरे के तापमान पर ठंडा होने दें। जब मिश्रण ठंडा हो जाए तो इसे फ्रिज में रख दें, ताकि यह ठंडा हो सके।

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#2 आम का गूदा तैयार करें आम का गूदा बनाने के लिए सबसे पहले पके हुए आमों को छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके बाद इन्हें मिक्सी में अच्छी तरह से पीस लें। अगर आपको गाढ़ा गूदा चाहिए तो आम को थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह पीसें। जब गूदा तैयार हो जाए तो उसे एक कटोरे में निकाल लें और ठंडे दूध वाले मिश्रण में मिलाएं। ध्यान रहे की गूदे में अलग से चीनी न मिलाई गई हो, वर्ना वह ज्यादा मीठा हो जाएगा।

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#3 आइसक्रीम मिश्रण बनाएं अब तैयार आम के गूदे को ठंडे दूध वाले मिश्रण में मिलाने के बाद उसमें वनीला का अर्क और कोको पाउडर डालकर अच्छे से फेंट लें। इस मिश्रण को तब तक फेंटते रहें जब तक कि यह क्रीमी न हो जाए। इसके बाद इस मिश्रण को एक एयरटाइट डिब्बे में डालकर फ्रिज में जमने के लिए रख दें। लगभग 6-8 घंटे बाद आपकी आम फालूदा आइसक्रीम तैयार हो जाएगी और आप इसका आनंद ले सकते हैं।