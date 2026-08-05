फ्रांस का मशहूर व्यंजन है आलू का कीश, जानिए इसे घर पर बनाने का तरीका
क्या है खबर?
आलू एक ऐसी सब्जी है, जो लगभग हर घर में पाई जाती है। इससे कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। आज हम आपको आलू से कीश बनाने की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जो एक फ्रेंच नाश्ता है। यह एक तरह का टार्ट है, जो स्वाद में लाजवाब होता है। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहतमंद भी है। इसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं या फिर शाम के नाश्ते में परोस सकते हैं।
सामग्री
आलू के कीश के लिए जरूरी चीजें
आलू के कीश बनाने के लिए आपको कुछ जरूरी चीजें चाहिए होंगी।
सबसे पहले 2-3 मध्यम आकार के आलू, एक कप दूध, नमक (स्वाद के अनुसार), काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा-सा बेकिंग पाउडर और 2 बड़े चम्मच मक्खन की जरूरत पड़ेगी।
इसके अलावा आप चाहें तो इसमें प्याज, शिमला मिर्च, मटर या कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। इस व्यंजन में आप अपने पसंदीदा मसाले भी मिला सकते हैं, ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए।
#1
आलू को उबालकर तैयार करें
आलू के कीश के लिए सबसे पहले आलू को उबालना होगा। इसके लिए सबसे पहले आलू को धोकर कुकर में डालें और उसमें पानी भर दें।
अब कुकर को बंद करके 2 सीटी लगवाएं और जब आलू पक जाएं तो उन्हें छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इस प्रक्रिया से आपका आलू तैयार हो जाएगा और आप इसे कीश में इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस तरह आलू का सही उपयोग हो सकेगा।
#2
मुख्य मिश्रण बनाएं
अब बारी आती है मुख्य मिश्रण की, जिसके लिए एक बर्तन में दूध, नमक, काली मिर्च का पाउडर और बेकिंग पाउडर को अच्छी तरह मिलाएं।
इस मिश्रण को तब तक फेंटे जब तक कि सभी चीजें अच्छे से मिल न जाएं और एक चिकना घोल तैयार न हो जाए। यह घोल आपके आलू के कीश का मुख्य आधार होगा, जिससे आपको एक बेहतरीन स्वादिष्ट व्यंजन मिलेगी।
इसमें आप मसाले भी मिला सकते हैं।
#3
बेकिंग ट्रे को तैयार करें
अब बारी आती है बेकिंग ट्रे की, जिसके लिए सबसे पहले उसे मक्खन से चिकना करें, ताकि कीश अच्छी तरह से न चिपके।
इसके बाद उसमें कटे हुए उबले आलू फैलाएं और ऊपर से मिश्रण डालें। इस तरह आपके आलू के कीश बनाने के लिए सभी चीजें तैयार हो गईं।
अब आगे की प्रक्रिया पर ध्यान दें, ताकि आपका व्यंजन पूरी तरह से बन सके। इस तरह बेकिंग ट्रे का सही उपयोग हो सकेगा।
#4
आलू के कीश को बेक करें
अब अपनी बेकिंग ट्रे को पहले से गर्म ओवन में रखें और लगभग 30-35 मिनट तक बेक करें या जब तक कि कीश ऊपर से सुनेहरा न हो जाए।
बीच-बीच में इसे चेक करते रहें, ताकि यह जल न जाए। जब आपका आलू का कीश अच्छी तरह से बेक हो जाए तो उसे ओवन से निकालकर थोड़ा ठंडा होने दें।
इसके बाद इसे काटकर गर्मा-गर्म परोसें। इस तरह आपका आलू का कीश पूरी तरह तैयार हो जाएगा।