आलू के कीश की रेसिपी

फ्रांस का मशहूर व्यंजन है आलू का कीश, जानिए इसे घर पर बनाने का तरीका

लेखन सयाली 02:19 pm Aug 05, 202602:19 pm

क्या है खबर?

आलू एक ऐसी सब्जी है, जो लगभग हर घर में पाई जाती है। इससे कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। आज हम आपको आलू से कीश बनाने की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जो एक फ्रेंच नाश्ता है। यह एक तरह का टार्ट है, जो स्वाद में लाजवाब होता है। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहतमंद भी है। इसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं या फिर शाम के नाश्ते में परोस सकते हैं।