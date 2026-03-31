तैलीय त्वचा के लिए हैं ये 5 मेकअप हैक्स, अपनाकर बनाएं अपने मेकअप को बेहतरीन

मेकअप न केवल महिलाओं की सुंदरता को बढ़ाता है, बल्कि आत्मविश्वास भी देता है। हालांकि, तैलीय त्वचा वालों को अक्सर यह समस्या रहती है कि उनका मेकअप जल्दी ही खराब हो जाता है या फैल जाता है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपका मेकअप पूरे दिन सही रहे तो इसके लिए आपको कुछ खास तरीके अपनाने होंगे। आइए आज हम आपको तैलीय त्वचा वालों के लिए पांच बेहतरीन मेकअप हैक्स बताते हैं।

#1 चेहरा साफ और तरोताजा रखें मेकअप करने से पहले अपनी त्वचा को अच्छी तरह साफ करना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक अच्छा चेहरा धोने का साबुन और टोनर का इस्तेमाल करें। साबुन से चेहरे की गंदगी और तेल को साफ करें, जबकि टोनर से पोर्स को बंद करें। इससे आपकी त्वचा ताजगी महसूस करेगी और मेकअप लंबे समय तक सही रहेगा। इसके अलावा ये दोनों चीजें त्वचा की संतुलन बनाए रखने में भी मदद करती हैं, जिससे तैलीयता कम होती है।

#2 मेकअप के लिए प्राइमर लगाएं मेकअप करने से पहले प्राइमर लगाना बहुत जरूरी है। प्राइमर आपके चेहरे की सतह को स्मूद बनाता है और मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखने में मदद करता है, खासकर अगर आपकी त्वचा तैलीय है तो मैटिफाइंग प्राइमर का चयन करें। यह अतिरिक्त तेल को नियंत्रित करता है और चेहरे की चमक को कम करता है, जिससे आपका मेकअप लंबे समय तक सही रहता है। प्राइमर लगाने से फाउंडेशन और अन्य मेकअप उत्पाद भी आसानी से लगते हैं।

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#3 सही फाउंडेशन चुनें तैलीय त्वचा वालों के लिए मैट फाउंडेशन सबसे अच्छा विकल्प होता है क्योंकि यह अतिरिक्त तेल को नियंत्रित करता है और चेहरे की चमक को कम करता है। इसके अलावा मैट फाउंडेशन लंबे समय तक टिकता है और चेहरे पर चिपचिपाहट नहीं होती। अगर आपकी त्वचा बहुत तैलीय है तो आप ट्रांसलूसेंट पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पाउडर न केवल अतिरिक्त तेल को सोखता है, बल्कि आपके मेकअप को भी लंबे समय तक बनाए रखता है।

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#4 कंसीलर का सही उपयोग करें कंसीलर का सही उपयोग आपके मेकअप को बेहतरीन बना सकता है। अगर आपके चेहरे पर दाग-धब्बे या काले घेरे हैं तो उन्हें ढकने के लिए पीले या संतरी रंग का कंसीलर चुनें, जो आपकी त्वचा के रंग से मेल खाता हो। इसे दाग-धब्बों पर हल्के हाथों से लगाएं और फिर फाउंडेशन लगाएं। इससे आपके चेहरे की असमानताएं छिप जाएंगी और आपका मेकअप एक समान दिखेगा। इसके अलावा यह कंसीलर आपके मेकअप को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करेगा।