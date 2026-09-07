पतझड़ के मौसम में मेकअप करते समय इन बातों का रखें ध्यान, मिलेगा सुंदर लुक
क्या है खबर?
पतझड़ का मौसम मेकअप के लिए एक खास समय होता है। इस मौसम में त्वचा की देखभाल और मेकअप, दोनों पर ध्यान देना जरूरी है। सही मेकअप से आप न केवल खूबसूरत दिख सकती हैं, बल्कि त्वचा को भी स्वस्थ रख सकती हैं। इस लेख में हम कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जो आपको पतझड़ के मौसम में सही मेकअप चुनने और लगाने में मदद करेंगे। इन सुझावों का पालन करके आप हर मौसम में ताजगी भरा लुक पा सकती हैं।
#1
मॉइस्चराइजर का करें इस्तेमाल
पतझड़ में हवा में नमी कम हो जाती है, जिससे त्वचा सूखी और बेजान लगने लगती है। इसलिए, रोजाना एक अच्छा मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं।
यह आपकी त्वचा को नमी प्रदान करेगा और उसे मुलायम बनाए रखेगा। अगर आपकी त्वचा तेलिया है तो हल्का जेल वाला मॉइस्चराइजर चुनें, जबकि सूखी त्वचा वालों के लिए क्रीम वाला मॉइस्चराइजर बेहतर रहेगा।
इसके अलावा मॉइस्चराइजर लगाने से पहले चेहरे को साफ पानी से धो लें।
#2
फाउंडेशन का सही चयन करें
फाउंडेशन आपके चेहरे की रंगत को समान करने में मदद करता है। पतझड़ के मौसम में हल्का और बिना तेल वाला फाउंडेशन चुनें, ताकि आपकी त्वचा सांस ले सके और चिपचिपी न लगे।
अगर आप चाहती हैं कि आपका मेकअप पूरे दिन बना रहे तो मैट फाउंडेशन या पाउडर फाउंडेशन का उपयोग करें। इसके अलावा फाउंडेशन लगाने से पहले चेहरे पर बेस लगाना न भूलें।
यह आपके मेकअप को लंबे समय तक टिकाने में मदद करेगा।
#3
आंखों पर दें खास ध्यान
आंखों का मेकअप आपके पूरे लुक को बदल सकता है। पतझड़ में गहरे रंग, जैसे प्लम या बरगंडी का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी आंखें आकर्षक दिखें।
आईशैडो के साथ-साथ आईलाइनर और मस्कारा भी लगाएं, ताकि आपकी आंखें पूरी तरह से तैयार दिखें। इसके अलावा आप अपनी पलकों को घना और लंबा दिखाने के लिए विशेष मस्कारा का उपयोग कर सकती हैं।
इससे आपकी आंखें और भी खूबसूरत दिखेंगी और आपका मेकअप लंबे समय तक टिका रहेगा।
#4
होंठों को बनाएं आकर्षक
होंठों का रंग आपके चेहरे की चमक बढ़ा सकता है, इसलिए उन्हें सजाना न भूलें। पतझड़ में गहरे रंग, जैसे मैरून या गहरा लाल चुनें, जो आपके लुक को पूरा करे।
लिपस्टिक लगाने से पहले होंठों पर बाम लगाएं, ताकि वे सूखे न हों और मुलायम रहें। इसके अलावा लिपस्टिक लगाने से पहले होंठों पर थोड़ा-सा प्राइमर और कंसीलर लगाएं।
इससे लिपस्टिक का रंग बेहतर होगा और आपका लुक और भी निखरेगा।
#5
सेटिंग स्प्रे का करें उपयोग
आपका मेकअप लंबे समय तक बना रहे इसके लिए सेटिंग स्प्रे का उपयोग करें। यह आपके चेहरे पर लगे सभी मेकअप को सेट कर देता है और उसे धुंधला होने से बचाता है।
इसके अलावा यह आपके चेहरे को ताजगी भरा महसूस करवाता है। इन सभी सुझावों का पालन करके आप पतझड़ के मौसम में खूबसूरत दिख सकती हैं और आपकी त्वचा भी स्वस्थ रहेगी।
मेकअप करने से पहले प्राइमर लगाना भी अहम है।