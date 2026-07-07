हर महिला को पता होने चाहिए वॉटर लिप और चीक टिंट से जुड़ी ये हैक्स
क्या है खबर?
वॉटर लिप और चीक टिंट एक ऐसा मेकअप उत्पाद है, जो महिलाओं के लिए बहुत मशहूर होता जा रहा है। यह न केवल होंठों पर रंग लाता है, बल्कि गालों को भी एक प्राकृतिक लाली देता है। यह तरल आधारित होता है और बहुत हल्का होता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप इस उत्पाद का सही तरीके से उपयोग कर सकती हैं और अपने मेकअप को और भी बेहतरीन बना सकती हैं।
#1
हल्के फाउंडेशन के साथ मिलाकर लगाएं
वॉटर लिप और चीक टिंट को लगाने से पहले अगर आप इसे अपने फाउंडेशन में मिला दें तो इससे आपका फाउंडेशन एक चमकदार लुक देगा। इसके लिए अपनी हथेली पर थोड़ी मात्रा में हल्का फाउंडेशन लें और उसमें एक या 2 बूंदें टिंट की डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को अपने चेहरे पर हल्के हाथों से लगाएं। इससे आपका चेहरा निखरा हुआ और प्राकृतिक लगेगा और एक गुलाबी चमक आएगी।
#2
कई तरह से उपयोग करें
वॉटर लिप और चीक टिंट का उपयोग आप कई तरीकों से कर सकती हैं। इसे आप अपने होंठों पर लगाकर उन्हें गुलाबी या लाल बना सकती हैं। वहीं, गालों पर लगाने से वे हल्के गुलाबी रंग के हो जाएंगे और आपका पूरा चेहरा चमक उठेगा। इसके अलावा आप इसे अपनी आंखों की पलकें पर भी हल्का-सा लगा सकती हैं, जिससे आपकी आंखें बड़ी-बड़ी दिखेंगी और आखों का मेकअप भी मिनटों में ही हो जाएगा।
#3
अच्छे से मिलाएं
टिंट को अच्छे से मिलाना बहुत जरूरी है, ताकि यह आपके चेहरे पर प्राकृतिक दिखे। इसके लिए अपनी उंगलियों या ब्रश का उपयोग करें और टिंट को हल्के हाथों से फैलाएं। इससे आपका चेहरा एक समान लगेगा और कोई भी धब्बा नहीं दिखेगा। ध्यान रखें कि टिंट को अच्छे से मिलाने से आपका मेकअप लंबे समय तक टिकेगा और आपको एक खूबसूरत लुक मिलेगा। सही तरीके से मिलाने से आपका चेहरा तरोताजा और निखरा हुआ लगेगा।
#4
सेटिंग पाउडर का करें उपयोग
अगर आप चाहती हैं कि आपका वॉटर लिप और चीक टिंट पूरे दिन टिके तो इसके ऊपर हल्का-सा सेटिंग पाउडर लगा सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले टिंट को अच्छे से लगाएं, फिर ब्रश पर थोड़ी मात्रा में सेटिंग पाउडर लेकर उसे हल्के हाथों से चेहरे पर लगाएं। इससे आपका मेकअप लंबे समय तक चलेगा और आपको बार-बार टचअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह तरीका खासकर गर्मियों में बहुत उपयोगी है।