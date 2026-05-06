मानसून के दौरान लोनावला की यात्रा को बनाएं यादगार, यहां देखें 5 खूबसूरत जगहें

महाराष्ट्र में स्थित लोनावला एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। मानसून के दौरान यहां का नजारा बेहद आकर्षक होता है। घने जंगल, हरे-भरे पहाड़ और झरने इस जगह को एक आदर्श पर्यटन स्थल बनाते हैं। यहां की ठंडी हवा और बारिश का आनंद लेते हुए आप अपनी छुट्टियों को यादगार बना सकते हैं। लोनावला में घूमने के लिए कई जगहें हैं, जो आपकी यात्रा को खास बना सकती हैं।

#1 भुशी डैम लोनावला में स्थित भुशी डैम एक मशहूर पर्यटन स्थल है। मानसून के दौरान यहां का दृश्य बेहद सुंदर होता है। चारों ओर हरियाली और पानी का शांत बहाव आपको एक अलग ही अनुभव देता है। यहां आप पिकनिक मना सकते हैं, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। भुशी डैम की ताजगी भरी हवा और शांत माहौल आपके मन को शांति प्रदान करेगा, जिससे आपकी यात्रा और भी यादगार बन जाएगी।

#2 लोहागढ़ किला लोहागढ़ किला इतिहास प्रेमियों के लिए बढ़िया स्थान है। यह किला पहाड़ों पर स्थित होने के कारण यहां से पूरे क्षेत्र का शानदार दृश्य देखा जा सकता है। मानसून के समय यहां की हरियाली और ठंडी हवा में घूमना बहुत ही सुखद अनुभव है। इस किले तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन इसके ऊपर पहुंचकर जो दृश्य दिखता है, वह आपकी सारी थकान मिटा देता है और आपको एक अलग ही आनंद प्रदान करता है।

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#3 पावना झील पावना झील अपने शांत पानी और सुंदर माहौल के लिए मशहूर है। यह झील पावना नदी पर बनी हुई है और चारों ओर पहाड़ों से घिरी हुई है। मानसून के दौरान इसका पानी भर जाता है, जिससे इसका दृश्य और भी आकर्षक हो जाता है। यहां आप बोटिंग कर सकते हैं या बस किनारे बैठकर प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। पावना झील की शांति और सुंदरता आपको एक अलग ही अनुभव देती है।

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#4 कर्ला गुफाएं कर्ला गुफाएं प्राचीन भारतीय वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण हैं। ये गुफाएं लगभग 2000 साल पुरानी मानी जाती हैं और इनमें कई बुद्ध प्रतिमाएं और चित्रकारी देखने को मिलती हैं। मानसून के दौरान इन गुफाओं में घूमना एक अनोखा अनुभव है। यहां की ठंडी हवा और शांत माहौल आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करते हैं। कर्ला गुफाओं की यात्रा आपको इतिहास और संस्कृति से रूबरू कराती है, जिससे आपकी यात्रा और भी यादगार बन जाती है।