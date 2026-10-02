सर्दियों में घर को गर्म रखने के तरीके

सर्दियों में ऐसे घर को प्राकृतिक रूप से रखें गर्म, नहीं पड़ेगी हीटर की जरूरत

लेखन अंजली 02:44 pm Oct 02, 202602:44 pm

क्या है खबर?

सर्दियों में ठंड से बचने के लिए लोग हीटर का सहारा लेते हैं, लेकिन यह बिजली का अधिक इस्तेमाल करता है और इससे आने वाले बिल काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपका घर गर्म भी रहे और बिजली का बिल भी कम आए तो इसके लिए आप कुछ आसान उपाय अपना सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे तरीके बताते हैं, जिनसे घर को प्राकृतिक रूप से गर्म रखा जा सकता है।