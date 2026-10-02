सर्दियों में ऐसे घर को प्राकृतिक रूप से रखें गर्म, नहीं पड़ेगी हीटर की जरूरत
क्या है खबर?
सर्दियों में ठंड से बचने के लिए लोग हीटर का सहारा लेते हैं, लेकिन यह बिजली का अधिक इस्तेमाल करता है और इससे आने वाले बिल काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपका घर गर्म भी रहे और बिजली का बिल भी कम आए तो इसके लिए आप कुछ आसान उपाय अपना सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे तरीके बताते हैं, जिनसे घर को प्राकृतिक रूप से गर्म रखा जा सकता है।
#1
खिड़कियों को करें ठीक
अगर आपके घर की खिड़कियों से ठंडी हवा का प्रवेश होता है तो इस कारण घर का तापमान काफी कम हो जाता है।
इसके लिए खिड़कियों के फ्रेम के चारों ओर सिलिकॉन की एक परत लगाएं। इससे ठंडी हवा का प्रवेश नहीं होगा और घर में गर्माहट बनी रहेगी।
अगर खिड़कियों में दरारें हों तो उन्हें भी सिलिकॉन से भर दें। इसके अलावा घर की खिड़कियों के लिए मोटे पर्दे खरीदें ताकि ठंडी हवा का प्रवेश न हो।
#2
गद्दों और तकियों को रखें सही स्थान पर
गद्दों और तकियों का भी घर को गर्म रखने में योगदान है। ऐसे में इनका सही इस्तेमाल करना जरूरी है।
उदाहरण के लिए रात को सोते समय अपने सिर के पीछे एक तकिया रखें और पैरों के नीचे एक गद्दा रखें।
इसके अलावा अपने सिर के ऊपर और पैरों के नीचे एक गर्म कंबल भी रखें। इससे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और ठंड से राहत मिलेगी।
#3
फर्श को गर्म करने के लिए इन तरीकों का करें इस्तेमाल
अगर आपके घर में ठंड काफी ज्यादा होती है तो ऐसे में आप फर्श को गर्म करने के लिए भी कई तरीके अपना सकते हैं।
इसके लिए आप फर्श पर गर्म टाइल्स लगवा सकते हैं या फिर फर्श को गर्म रखने के लिए हीटिंग केबल्स भी लगवाई जा सकती हैं।
इसके अलावा फर्श को गर्म रखने के लिए रूई से बने गलीचे या फिर कारपेट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
#4
गर्माहट बनाए रखने के लिए पौधों का करें इस्तेमाल
पौधे न केवल घर को खूबसूरत बनाते हैं, बल्कि ठंड के प्रभाव को भी कम करते हैं। इसके लिए घर के आंगन में या फिर घर के अंदर ऐसे पौधे रखें, जो सर्दियों में गर्माहट बनाए रखने में मदद करें।
इसके लिए आप अपने घर में पाइन ट्री, गुलदाउदी, डहेलिया, बैंगन, अदरक, लहसुन, तुलसी, मिंट, रोजमेरी और अजवाइन जैसी जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इनका इस्तेमाल घर के अंदर और बाहर दोनों ही जगह किया जा सकता है।
#5
छत को गर्म रखने के लिए अपनाएं ये तरीका
अगर आप चाहते हैं कि घर की छत ठंडी न रहे तो इसके लिए छत पर सीमेंट और कंकरी का इस्तेमाल करें। इससे गर्मी छत पर नहीं टिकती है।
इसके अलावा आप चाहें तो छत पर पौधे भी लगा सकते हैं। छत को गर्म रखने के लिए आप चाहें तो छत पर फर्श भी बिछा सकते हैं।
ऐसे आप बिना हीटर के भी अपने घर को गर्म रख सकते हैं और ठंड के मौसम का आनंद ले सकते हैं।