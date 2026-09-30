सर्दियों के दौरान अपने घर को ऐसे बनाएं आरामदायक, मजा ले सकेंगे आप

सर्दियों के दौरान घर की रोशनी बहुत अहम होती है क्योंकि सही रोशनी न केवल आपके मूड को बेहतर बनाती है, बल्कि ठंड से भी राहत दिलाती है। इसलिए अपने घर के कमरों में पर्याप्त रोशनी रखें।

इसके लिए आप मेज पर रखी लाइट, दीवारों पर लगी लाइट या छत पर लगे पंखे के लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं।

इसके अलावा हल्के रंग की दीवारें भी प्राकृतिक रोशनी को बेहतर तरीके से फैलाने में मदद कर सकती हैं।