मानसून के दौरान इन 5 तरीकों से अपने सामान को बनाएं वॉटरप्रूफ

#1

कपड़ों को पानी से बचाने का तरीका

कपड़ों को पानी से बचाने के लिए आप प्लास्टिक बैग या पानी से बचाने वाले बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप बाहर जा रहे हों तो अपने कपड़ों को प्लास्टिक बैग में रखें। इसके अलावा आप पानी से बचाने वाली जैकेट्स या बरसाती कोट भी पहन सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने कपड़ों को पानी से बचाने के लिए पानी को दूर रखने वाले स्प्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके कपड़े सुरक्षित रहेंगे।