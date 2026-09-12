गणेश चतुर्थी पर भोग लगाने के लिए बनाएं आटे के मोदक, बेहद आसान होती है रेसिपी
क्या है खबर?
गणेश चतुर्थी का त्योहार भगवान गणेश के स्वागत के लिए मनाया जाता है। इस पर्व पर मोदक का खास महत्व है, क्योंकि यह भगवान गणेश का सबसे पसंदीदा भोजन माना जाता है। बाजार में मिलने वाले मोदक के बजाय घर पर बने ताजे और स्वादिष्ट आटे के मोदक का स्वाद ही अलग होता है। आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से आटे के मोदक बनाने की रेसिपी बताएंगे, जिसे आप बप्पा को भोग के रूप में चढ़ा सकते हैं।
सामग्री
आटे के मोदक बनाने के लिए जरूरी सामग्री
आटे के मोदक बनाने के लिए आपको रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली चीजों की जरूरत होगी, जो रसोई में ही उपलब्ध होंगी।
इसमें 2 कटोरी गेहूं का आटा, एक कटोरी कद्दूकस किया हुआ नारियल, एक कटोरी बारीक पिसी चीनी, आधा कटोरी सूखे मेवे (जैसे बादाम, काजू, पिस्ता), आधा कटोरी किशमिश, एक छोटा चम्मच इलायची पाउडर और 2 बड़े चम्मच घी शामिल हैं।
इन चीजों से आप लगभग 20-25 मोदक बना सकते हैं।
#1
आटे को सही तरीके से गूंथें
मोदक बनाने के लिए सबसे पहले आटा गूंथना जरूरी है। इसके लिए गेहूं के आटे में एक चुटकी नमक और एक चम्मच घी डालकर अच्छे से मिलाएं।
अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंथें। ध्यान रखें कि आटा न ज्यादा सख्त हो और न ही ज्यादा नरम।
गूंथे हुए आटे को 15-20 मिनट के लिए ढककर रख दें, ताकि यह आराम से सेट हो जाए और मोदक बनाते समय टूटे नहीं।
#2
मोदक की फिलिंग तैयार करें
मोदक के लिए फिलिंग तैयार करना सबसे अहम हिस्सा है। इसके लिए एक कढ़ाई में थोड़ा घी गर्म करें और उसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल डालें।
इसके बाद इसमें बारीक पिसी चीनी, कटे हुए सूखे मेवे, किशमिश और इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं। इसे धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक यह मिश्रण हल्का गाढ़ा न हो जाए।
फिलिंग को ठंडा होने दें, ताकि इसे मोदक में भरने में आसानी हो।
#3
मोदक का आकार दें
गूंथे हुए आटे से छोटी-छोटी लोइयां बनाएं। अब इन लोइयों को हल्के हाथ से बेल लें, ताकि मोदक को सही आकार दिया जा सके।
ध्यान रखें कि यह न ज्यादा मोटी हो और न ज्यादा पतली। अब इसमें तैयार फिलिंग को बीच में रखें।
किनारों को उंगलियों से मोड़ते हुए मोदक का आकार दें। इसे अच्छे से बंद करें, ताकि फिलिंग बाहर न निकले। इसी प्रक्रिया को दोहराकर सारे मोदक तैयार कर लें।
#4
मोदक को भाप में पकाएं
अब मोदक को पकाने का समय है। एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करें और उसके ऊपर छलनी रखें।
छलनी पर केले का पत्ता या सूती कपड़ा बिछाएं और मोदक उसमें रखें। अब इन्हें ढककर 10-15 मिनट तक भाप में पकाएं।
जब मोदक का रंग हल्का पारदर्शी दिखने लगे तो समझ लें कि वे तैयार हैं। इन्हें ठंडा करके भगवान गणेश को अर्पित करें और परिवार के साथ बांटकर आनंद लें।