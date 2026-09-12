आटे के मोदक की रेसिपी

गणेश चतुर्थी पर भोग लगाने के लिए बनाएं आटे के मोदक, बेहद आसान होती है रेसिपी

लेखन सयाली 10:33 am Sep 12, 202610:33 am

क्या है खबर?

गणेश चतुर्थी का त्योहार भगवान गणेश के स्वागत के लिए मनाया जाता है। इस पर्व पर मोदक का खास महत्व है, क्योंकि यह भगवान गणेश का सबसे पसंदीदा भोजन माना जाता है। बाजार में मिलने वाले मोदक के बजाय घर पर बने ताजे और स्वादिष्ट आटे के मोदक का स्वाद ही अलग होता है। आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से आटे के मोदक बनाने की रेसिपी बताएंगे, जिसे आप बप्पा को भोग के रूप में चढ़ा सकते हैं।