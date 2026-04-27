गर्मियों में ठंडक के लिए बनाकर खाएं तरबूज की आइसक्रीम, जानिए रेसिपी

गर्मियों में ठंडा-ठंडा तरबूज खाने का अपना ही मजा है। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। आज हम आपको तरबूज की आइसक्रीम की रेसिपी बताएंगे, जो घर पर आसानी से बनाई जा सकती है। यह आइसक्रीम बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगी और इसे बनाना भी बहुत आसान है। आइए इस स्वादिष्ट मिठाई की रेसिपी जानते हैं।

स्टेप-1 तरबूज के बीज निकालें सबसे पहले आपको तरबूज के बीज निकालने होंगे। इसके लिए तरबूज को बीच से काटकर उसके अंदर के बीज को निकाल लें। आप चाहें तो तरबूज को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर भी इसके बीज निकाल सकते हैं। ध्यान रखें कि कोई बीज न रह जाएं ताकि आइसक्रीम बनाने में कोई परेशानी न हो। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपका तरबूज तैयार हो जाएगा, जिससे आप अपनी आइसक्रीम बना सकते हैं।

स्टेप-2 तरबूज का पेस्ट बनाएं अब बारी आती है तरबूज का पेस्ट बनाने की। इसके लिए तरबूज के टुकड़ों को मिक्सी में अच्छे से पीस लें जब तक कि वह एकदम मुलायम न बन जाए। अगर आपको मीठा पसंद है तो इसमें थोड़ा चीनी भी मिला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा न मिलाएं क्योंकि इससे आइसक्रीम का स्वाद बदल सकता है। पेस्ट तैयार होने के बाद आगे की प्रक्रिया के लिए इसे एक कटोरे में निकाल लें।

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स्टेप-3 क्रीम और दूध मिलाएं अब बारी आती है क्रीम और दूध की, जो आपकी आइसक्रीम को क्रीमी बनाएगी। इसके लिए आपको ताजा क्रीम और फुल क्रीम दूध की आवश्यकता होगी। इन दोनों को अच्छे से मिलाकर उसमें थोड़ा-सा वनीला खुशबू डालें ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए। वनीला खुशबू के बजाय आप किसी भी खुशबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चॉकलेट या स्ट्रॉबेरी, जो आपकी पसंद पर निर्भर करता है।

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स्टेप-4 सभी सामग्रियों को मिलाएं अब तैयार की गई तरबूज की पेस्ट, क्रीम और दूध वाले मिश्रण को एक साथ अच्छे से मिला लें। इस मिश्रण को तब तक फेंटे जब तक कि उसमें कोई गांठ न रहे और यह पूरी तरह से एकसार हो जाए। इसके बाद इस मिश्रण को एक ढक्कन वाले बर्तन में डालकर ठंडा होने के लिए रख दें। लगभग 6-8 घंटे बाद आपकी तरबूज आइसक्रीम तैयार हो जाएगी, जिसे आप निकालकर परोस सकते हैं।