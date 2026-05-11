खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए टमाटर की चटनी को ऐसे बनाएं

टमाटर की चटनी एक स्वादिष्ट और पौष्टिक विकल्प है, जिसे आप अपने रोजमर्रा के खाने में शामिल कर सकते हैं। यह चटनी न केवल आपके खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि इसे और भी पौष्टिक बनाती है। इस लेख में हम आपको टमाटर की चटनी बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं। आइए टमाटर की चटनी की रेसिपी जानते हैं।

स्टेप 1 टमाटर को उबालें टमाटर की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें टमाटर को उबालना होगा। इसके लिए 4-5 टमाटर लें और उन्हें अच्छे से धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक बर्तन में पानी गर्म करें और उसमें कटे हुए टमाटर डाल दें। टमाटर को 5-7 मिनट तक उबालें जब तक कि वे नरम न हो जाएं। उबलने के बाद आंच बंद कर दें और टमाटर को ठंडा होने दें, ताकि उन्हें छीलना आसान हो जाए।

स्टेप 2 टमाटर का छिलका निकालें जब टमाटर ठंडे हो जाएं तो उनके छिलके आसानी से निकल जाएंगे। इसके लिए उबले हुए टमाटर को हाथों से मसलकर या चाकू की मदद से उनका छिलका अलग कर लें। ध्यान रखें कि केवल छिलका निकालना है, अंदर का गूदा बचा रहना चाहिए ताकि चटनी का स्वाद बरकरार रहे। इस प्रक्रिया को ध्यान से करें ताकि टमाटर का पूरा गूदा बचा रहे और छिलका निकालना आसान हो जाए।

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स्टेप 3 मसाले तैयार करें टमाटर की चटनी के लिए हमें कुछ मसालों की जरूरत होगी, जो इसके स्वाद को बढ़ाएंगे। इसके लिए 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वादानुसार ले सकते हैं। इन मसालों को एक साथ मिलाकर तैयार रखें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा सूखा आम पाउडर या नींबू का रस भी मिला सकते हैं, ताकि चटनी में थोड़ा खट्टा-मीठा स्वाद आए। इससे चटनी का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।

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स्टेप 4 चटनी बनाएं अब हमें टमाटर की चटनी को बनाना है। इसके लिए एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें जीरा भूनें जब तक वह हल्का भूरा न हो जाए। इसके बाद इसमें उबले हुए टमाटर का गूदा डालें और सभी मसाले मिलाएं। इसे मध्यम आंच पर 5-10 मिनट तक पकाएं जब तक कि चटनी गाढ़ी न हो जाए। इसके बाद आपकी स्वादिष्ट टमाटर की चटनी तैयार है। इसे गर्मागर्म पराठों या इडली-सांभर के साथ परोसें।