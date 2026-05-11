स्नैक्स के साथ खाने के लिए बनाएं पुदीने की ये चटपटी चटनी, आसान है रेसिपी

पुदीने की चटनी एक ऐसी चीज़ है, जो आपके स्नैक्स को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बना सकती है। यह चटनी न केवल खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि इसमें मौजूद पुदीना आपके पेट को भी ठीक रखता है। इस चटनी को बनाना बहुत आसान है और इसके लिए आपको बस कुछ ही चीजों की जरूरत होगी। आइए जानते हैं कि पुदीने की चटनी को कैसे बनाया जा सकता है।

सामग्री पुदीने की चटनी बनाने के लिए जरूरी चीजें पुदीने की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप ताजा पुदीना, 2-3 हरी मिर्च (स्वाद के अनुसार), 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच नमक, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नींबू का रस, 1/2 कप पानी लें। हालांकि, आप इन चीजों को अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं।

रेसिपी पुदीने की चटनी बनाने का तरीका सबसे पहले पुदीने की पत्तियों को धोकर साफ कर लें और उन्हें थोड़ा सूखा दें। अब एक मिक्सर जार में पुदीने की पत्तियां, हरी मिर्च, जीरा, नमक, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डालकर अच्छे से पीस लें। मिश्रण को पीसते समय थोड़ा पानी मिलाते रहें ताकि चटनी स्मूद बने। जब चटनी अच्छी तरह से पीस जाए तो उसे एक कटोरी में निकाल लें और ऊपर से नींबू का रस डालकर मिलाएं।

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परोसना स्नैक्स के साथ परोसें अब आपकी स्वादिष्ट पुदीने की चटनी तैयार है। इसे आप समोसा, पकौड़े या किसी भी तरह के स्नैक्स के साथ परोस सकते हैं। यह चटनी न केवल आपके खाने का मजा बढ़ाएगी बल्कि आपके मेहमानों को भी खुश कर देगी। इसे आप अपने खाने में अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि दही वाले आलू में डालकर, चावल के साथ मिलाकर या रोटी पर फैलाकर खा सकते हैं।

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