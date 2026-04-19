तरबूज के छिलकों से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, आसान हैं रेसिपी

आमतौर पर लोग तरबूज के छिलकों को फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन छिलकों से कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा सकते हैं? तरबूज के छिलकों में पोषक तत्व होते हैं और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। आइए आज हम आपको तरबूज के छिलकों से बनने वाले कुछ अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजनों की विधि बताते हैं, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।

#1 तरबूज के छिलकों की चटनी तरबूज के छिलकों की चटनी एक बेहतरीन विकल्प है, जिसे आप अपने खाने के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तरबूज के छिलकों को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इन्हें उबालकर नरम कर लें। अब इसमें हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नमक और थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर पीस लें। यह चटनी आपके खाने का स्वाद बढ़ा देगी और इसे बनाना भी बहुत आसान है।

#2 तरबूज के छिलकों की सब्जी तरबूज के छिलकों की सब्जी एक अनोखा व्यंजन है, जिसे आप अपने परिवार के साथ खा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तरबूज के छिलकों को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इन्हें तेल में भूनें और इसमें प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और मसाले डालकर पकाएं। अंत में इसमें नमक और हल्दी मिलाकर अच्छी तरह पकाएं। यह सब्जी रोटी या चावल दोनों के साथ अच्छी लगती है।

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#3 तरबूज के छिलकों का अचार अगर आप अचार पसंद करते हैं तो तरबूज के छिलकों का अचार जरूर आजमाएं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तरबूज के छिलकों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और धूप में सुखा लें। अब इन सूखे टुकड़ों को सरसों के तेल में भूनकर इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और मेथी के दाने मिलाएं। इस मिश्रण को कुछ दिनों तक धूप में रखें ताकि मसाले अच्छे से मिल जाएं। आपका अनोखा अचार तैयार है।

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#4 तरबूज के छिलकों की करी तरबूज के छिलकों की करी एक बेहतरीन विकल्प है, जिसे आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तरबूज के छिलकों को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इन्हें तेल में भूनें और प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च डालकर पकाएं। अंत में इसमें नारियल का दूध, नमक और मसाले मिलाकर अच्छी तरह पकाएं। यह करी चावल या रोटी दोनों के साथ अच्छी लगती है।