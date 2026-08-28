स्वास्थ्यवर्धक नाश्ते के लिए बनाएं ये 5 तरह के चीले, आसान है रेसिपी
क्या है खबर?
चीला एक पौष्टिक और स्वादिष्ट विकल्प है, जो नाश्ते में शामिल किया जा सकता है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसे बनाना भी आसान है और इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं। चीला बेसन, मूंग दाल, ओट्स और सूजी जैसे अनाजों से बनाया जा सकता है। आइए आज हम आपको अलग-अलग तरह के चीलों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं।
#1
मूंग दाल का चीला
मूंग दाल का चीला बनाने के लिए सबसे पहले मूंग दाल को रातभर पानी में भिगोकर रख दें, फिर अगली सुबह इसे दरदरा पीस लें।
इस पेस्ट में बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और नमक मिलाएं। अब तवे पर थोड़ा तेल गर्म करके इस मिश्रण को फैलाकर गोल आकार दें और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं।
इसे हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें।
#2
बेसन का चीला
बेसन का चीला बनाने के लिए बेसन को पानी में घोलकर उसमें बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी धनिया और नमक मिलाएं।
अब तवे पर थोड़ा तेल लगाकर इस घोल को फैलाएं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं।
बेसन का चीला खाने में बेहद स्वादिष्ट है और इसे आप नारियल की चटनी या अचार के साथ परोस सकते हैं।
#3
ओट्स का चीला
ओट्स का चीला बनाने के लिए सबसे पहले ओट्स को दरदरा पीस लें, फिर इसमें दही मिलाकर घोल तैयार करें। इस घोल में बारीक कटी हुई सब्जियां जैसे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, शिमला मिर्च आदि मिलाएं।
अब तवे पर थोड़ा तेल लगाकर इस घोल को फैलाएं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं।
ओट्स का चीला स्वास्थ्यवर्धक है और इसे नारियल की चटनी या सॉस के साथ परोस सकते हैं।
#4
सूजी का चीला
सूजी का चीला बनाने के लिए सूजी को पानी में घोलकर उसमें बारीक कटी हुई सब्जियां जैसे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, शिमला मिर्च आदि मिलाएं। इस घोल में नमक भी डालें।
अब तवे पर थोड़ा तेल लगाकर इस घोल को फैलाएं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं। सूजी का चीला खाने में बहुत स्वादिष्ट है और इसे नारियल की चटनी या सॉस के साथ परोस सकते हैं।