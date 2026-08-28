स्वास्थ्यवर्धक नाश्ते के लिए बनाएं ये 5 तरह के चीले, आसान है रेसिपी

मूंग दाल का चीला बनाने के लिए सबसे पहले मूंग दाल को रातभर पानी में भिगोकर रख दें, फिर अगली सुबह इसे दरदरा पीस लें।

इस पेस्ट में बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और नमक मिलाएं। अब तवे पर थोड़ा तेल गर्म करके इस मिश्रण को फैलाकर गोल आकार दें और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं।

इसे हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें।