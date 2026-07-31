स्वतंत्रता दिवस पर बनाएं ये तिरंगे वाली मिठाइयां

स्वतंत्रता दिवस पर बनाएं ये तिरंगे वाली मिठाइयां, स्वाद में हैं बेमिसाल

लेखन अंजली 07:37 pm Jul 31, 202607:37 pm

क्या है खबर?

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभर में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और लोग अपने-अपने तरीके से देशभक्ति का जश्न मनाते हैं। अगर आप इस दिन पर मिठाइयां बनाने का सोच रहे हैं तो क्यों न देश के तिरंगे के रंगों के मुताबिक मिठाइयां बनाई जाएं। आइए आज हम आपको ऐसी मिठाइयों की रेसिपी बताते हैं, जो तिरंगे के रंगों वाली हो और स्वाद में बेमिसाल होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छी हैं।