स्वतंत्रता दिवस पर बनाएं ये तिरंगे वाली मिठाइयां, स्वाद में हैं बेमिसाल
क्या है खबर?
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभर में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और लोग अपने-अपने तरीके से देशभक्ति का जश्न मनाते हैं। अगर आप इस दिन पर मिठाइयां बनाने का सोच रहे हैं तो क्यों न देश के तिरंगे के रंगों के मुताबिक मिठाइयां बनाई जाएं। आइए आज हम आपको ऐसी मिठाइयों की रेसिपी बताते हैं, जो तिरंगे के रंगों वाली हो और स्वाद में बेमिसाल होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छी हैं।
#1
तिरंगा रसमलाई
तिरंगा रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले दूध को उबालकर उसका पानी अलग कर लें, फिर इसे ठंडा करके हाथों से मसलें।
अब दूध को गाढ़ा करने के लिए उसमें चीनी मिलाएं। इसके बाद तीनों रंगों के लिए अलग-अलग चाशनी बनाकर उन्हें ठंडा करें।
अब एक प्लेट में एक पर एक तीनों रंग की रसमलाई रखें और ऊपर से बारीक कटे मेवे डालकर इसे परोसें। यह मिठाई देखने में भी बहुत सुंदर लगती है।
#2
तिरंगा पेड़ा
तिरंगा पेड़ा बनाने के लिए सबसे पहले खोया को मसलकर उसमें चीनी मिलाएं। अब इस मिश्रण को तीन भागों में बांटें।
एक हिस्से में केसर वाला दूध और थोड़ा-सा इलायची पाउडर मिलाएं, दूसरे हिस्से में पिस्ता पाउडर और थोड़ा-सा इलायची पाउडर मिलाएं, जबकि तीसरे हिस्से में थोड़ा-सा हरा रंग मिलाएं।
इसके बाद तीनों हिस्सों को अलग-अलग बेलें और ऊपर से बारीक कटे मेवे डालकर इसे परोसें।
#3
तिरंगा बर्फी
तिरंगा बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले खोया को मसलकर उसमें चीनी मिलाएं। अब इस मिश्रण को तीन भागों में बांट लें।
एक हिस्से में केसर वाला दूध और थोड़ा-सा इलायची पाउडर मिलाएं, दूसरे हिस्से में पिस्ता पाउडर और थोड़ा-सा इलायची पाउडर मिलाएं, जबकि तीसरे हिस्से में थोड़ा-सा हरा रंग मिलाएं।
इसके बाद तीनों हिस्सों को अलग-अलग बेलें और ऊपर से बारीक कटे मेवे डालकर इसे परोसें।
#4
तिरंगा लड्डू
तिरंगा लड्डू के लिए सबसे पहले बेसन को घी में भून लें और इसे एक प्लेट में निकालें।
अब बेसन को तीन भागों में बांट लें और पहले हिस्से में केसर वाला दूध और थोड़ा-सा इलायची पाउडर मिलाएं, दूसरे हिस्से में पिस्ता पाउडर और थोड़ा-सा इलायची पाउडर मिलाएं, जबकि तीसरे हिस्से में थोड़ा-सा हरा रंग मिलाएं।
इसके बाद तीनों हिस्सों को लड्डू के आकार दें और इसे परोसें।