दोपहर के भोजन के लिए क्विनोआ को दें अनोखे ट्विस्ट, जानिए कुछ रेसिपी

क्विनोआ एक पौष्टिक और स्वादिष्ट अनाज है, जिसे आप अपने भोजन में कई तरह से शामिल कर सकते हैं। यह प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स का बेहतरीन स्रोत है। आज हम आपको क्विनोआ के कुछ ऐसे अनोखे ट्विस्ट देंगे, जो आपके दोपहर के भोजन को न केवल पौष्टिक बनाएंगे, बल्कि उसे और भी मजेदार बना देंगे। इन व्यंजनों में हम पारंपरिक भारतीय मसालों का उपयोग करेंगे, जिससे आपका भोजन स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक बनेगा।

#1 क्विनोआ बिरयानी क्विनोआ बिरयानी एक बेहतरीन विकल्प है, जो न केवल पौष्टिक है, बल्कि इसे बनाना भी आसान है। इसके लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर और अदरक-लहसुन का पेस्ट भूनें, फिर इसमें बारीक कटे हुए सब्जियां डालकर पकाएं। अब इसमें भिगोया हुआ क्विनोआ और बिरयानी मसाला मिलाएं। थोड़ी देर धीमी आंच पर पकने दें ताकि सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं। इसे रोटी या रायते के साथ परोसें और इसका आनंद लें।

#2 क्विनोआ उपमा उपमा एक पारंपरिक दक्षिण भारतीय नाश्ता है, जिसे आप क्विनोआ से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तेल गर्म करें और उसमें राई, उरद दाल, चना दाल और करी पत्ता डालें। अब बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च और अदरक डालकर भूनें। इसके बाद बारीक कटी हुई सब्जियां डालें और थोड़ी देर पकने दें। अब इसमें धोया हुआ क्विनोआ डालें और पानी मिलाकर पकाएं। इसे गर्मागर्म परोसें और इसका स्वाद लें।

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#3 क्विनोआ डोसा डोसा एक पारंपरिक दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जिसे आप क्विनोआ से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले चावल और मूंग दाल को बराबर मात्रा में भिगोएं, फिर इन्हें पीसकर घोल तैयार करें। अब इस घोल में धोया हुआ क्विनोआ मिलाएं और थोड़ा पानी डालकर पतला करें। तवे पर तेल गर्म करके इस मिश्रण को फैलाएं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं। इसे सांभर और नारियल की चटनी के साथ परोसें।

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