गर्मियों का सामना करने के लिए बनाएं ये कोरियाई पेय, पीते ही मिलेगी ताजगी

गर्मियों में शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए ताजे और स्वादिष्ट पेय का सेवन करना अच्छा रहता है। इसके लिए कोरियाई पेय सही हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ ताजगी देने वाले भी होते हैं। आइए ऐसे कोरियाई पेय की रेसिपी जानते हैं, जिन्हें गर्मियों में बनाना आसान है और ये कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाते हैं। इन्हें पीते ही गर्मी से तुरंत राहत मिल जाएगी।

#1 सुबाक ह्वाचे सुबाक ह्वाचे एक लोकप्रिय कोरियाई फ्रूट पंच है, जो पीने के साथ-साथ खाया भी जा सकता है। यह तरबूज और दूध का पेय है, जिसमें सोडा और अन्य फल भी पड़ते हैं। इसके लिए सबसे पहले तरबूज को काटें और एक बड़े कटोरे में डालें। इसमें ठंडा दूध, शहद, सोडा और कंडेंस्ड दूध (वैकल्पिक) मिला दें। इसके बाद इसमें जेली, बर्फ और अपनी पसंद के आम जैसे मौसमी फल डाल दें।

#2 सिख्ये सिख्ये एक पारंपरिक कोरियाई मीठा चावल का पेय है, जो नॉन-अल्कोहलिक होता है। इसे बनाने के लिए पके हुए चावल को जौ के पानी के साथ फरमेंट किया जाता है। इसके बाद इसे ठंडा करके तुरंत परोसा जाता है। यह पेय अपनी हल्की मिठास और तैरते हुए चावल के दानों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे अक्सर भारी भोजन के बाद पाचन को दुरुस्त करने के लिए पिया जाता है। इसे पीने से पेट ठंडा भी रहता है।

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#3 मिसुगारू मिसुगारू एक पारंपरिक कोरियाई पेय है, जिसे कई तरह के भुने हुए अनाज के पाउडर से तैयार किया जाता है। इसे जौ, भूरे चावल, काले सोयाबीन और बाजरा जैसे अनाजों और फलियों के मिश्रण से बनाया जाता है। इन अनाजों के पाउडर को दूध या पानी में मिलाया जाता है और मिठास के लिए इसमें चीनी या शहद शामिल किया जाता है। इसे गर्मी के एक सेहतमंद पेय के रूप में पिया जाता है।

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