गर्मियों के दौरान लें आम के इन अंतरराष्ट्रीय व्यंजनों का लुत्फ, आसान है इन्हें बनाना

आम गर्मी का सबसे बेहतरीन फल है, जिसका सेवन करके दिल खुश हो जाता है। आम में विटामिन-C, विटामिन-A और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है। इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे यह मधुमेह रोगियों के लिए भी सुरक्षित है। आज हम आपको इससे बनने वाले विदेशी व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे।

#1 मैंगो मोची मैंगो मोची जापान की एक प्रसिद्ध मिठाई है, जिसे चावल के आटे और आम की फिलिंग से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए चावल का आटा गूंथकर छोटी-छोटी लोइयां बना लें और उनमें आम की मीठी फिलिंग भर दें। अब इन्हें भाप में पकाएं। ये मोची मुलायम और स्वादिष्ट होती हैं, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आती हैं। इसे ठंडा-ठंडा परोसें और इसका आनंद लें।

#2 मैंगो स्टिकी राइस मैंगो स्टिकी राइस थाईलैंड की एक लोकप्रिय मिठाई है, जिसे चावल, नारियल का दूध और आम मिलाकर बनाया जाता है। सबसे पहले चावल को भिगोकर पकाएं, फिर उसमें नारियल का दूध मिलाएं और इसे अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें कटे हुए आम डालें और इसे कुछ देर ठंडा होने दें। यह मिठाई लजीज और मलाईदार होती है, जो हर किसी को पसंद आती है। इसे ठंडा-ठंडा परोसें और इसके स्वाद में खो जाएं।

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#3 आम का थाई सलाद थाईलैंड में आम से एक खास व्यंजन भी बनता है, जिसे ग्रीन मैंगो सलाद कहते हैं। यह कच्चे आम से बनने वाला ताजगी भरा सलाद है, जिसका स्वाद खट्टा-मीठा होता है। इसे बनाने के लिए कच्चे आम को छीलकर कद्दूकस कर लें। अब पपीते और गाजर समेत अन्य पसंद की सब्जियां मिलाएं। एक कटोरे में इन्हें डालें और अपनी पसंद के मसाले मिलाने के बाद इसे खाएं। यह खट्टा पसंद करने वालों को बहुत अच्छा लगेगा।

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