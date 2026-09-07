पतझड़ के मौसम में बनाकर खाएं ये विदेशी डेजर्ट, स्वाद में होते हैं लाजवाब

सबसे पहले एक कटोरे में मैदा, मक्खन और चीनी डालकर अच्छे से मिलाएं, फिर इसका आटा गूंथ लें। अब इस आटे को बेलकर एक पाई वाले बर्तन में डालें और इसे 20 मिनट तक बेक करें।

इसके बाद एक दूसरे कटोरे में कद्दू का गूदा, चीनी, दालचीनी, अदरक का पाउडर, लौंग का पाउडर, नमक और बेकिंग सोडा डालकर अच्छे से मिलाएं।

इस मिश्रण को बेक की गई पाई में डालकर 45 मिनट तक बेक करें, फिर इसे ठंडा करके खाएं।