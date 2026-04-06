हीट स्ट्रोक से बचने के लिए बनाएं कच्चे आम से ये पेय, आसान है रेसिपी

गर्मी का मौसम आते ही हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। यह शरीर का एक गंभीर तापमान विकार है, जो अत्यधिक गर्मी के कारण होता है। इससे बचने के लिए शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए और इसके लिए कच्चे आम का सेवन फायदेमंद हो सकता है। आइए आज हम आपको कच्चे आम से बनाए जाने वाले ऐसे पेय की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार किया जा सकता है।

#1 कच्चे आम की लस्सी सबसे पहले एक कच्चे आम को धोकर छिलें और उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर एक मिक्सर में कटी हुई आम, दही, पानी, शक्कर और थोड़ा-सा इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को एक जग में डालकर इसमें थोड़ा-सा नमक मिलाएं। अब इसमें बर्फ के टुकड़े डालकर इसका सेवन करें। यह पेय स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पोषण से भरपूर है और गर्मियों के दौरान शरीर को ठंडक भी प्रदान करता है।

#2 कच्चे आम का पन्ना सबसे पहले एक कच्चे आम को धोकर छिलें और उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर एक मिक्सर में कटी हुई आम, पानी, काला नमक, भुना जीरा पाउडर, चीनी और पुदीने की पत्तियां डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को एक जग में डालकर इसमें थोड़ा-सा नमक मिलाएं। अब इसमें बर्फ के टुकड़े डालकर इसका सेवन करें। यह पेय गर्मियों में शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ तरोताजा रखने में मदद कर सकता है।

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#3 कच्चे आम की शिकंजी इसके लिए सबसे पहले एक कच्चे आम को धोकर छिलें और उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर एक मिक्सर में कटी हुई आम, पानी, नींबू का रस, चीनी और काला नमक डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। अब एक जग में बर्फ के टुकड़े डालें और इस मिश्रण को इसमें डालकर इसका सेवन करें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पोषण से भरपूर भी है।

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