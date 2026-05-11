लहसुन की चटनी से बनाएं ये व्यंजन, जायका नहीं भूल पाएंगे लोग

लहसुन की चटनी अपने तीखे और मसालेदार स्वाद के लिए मशहूर है। यह न केवल खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि कई तरह के व्यंजनों में भी इस्तेमाल की जा सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिनमें आप लहसुन की चटनी का उपयोग करके उन्हें और भी ज्यादा स्वादिष्ट बना सकते हैं। इन व्यंजनों से आपका खाना बनाना आसान और मजेदार हो जाएगा।

#1 लहसुन की चटनी वाला पकौड़ा लहसुन की चटनी वाला पकौड़ा एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप चाय के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए बेसन, आलू, प्याज और हरी मिर्च का मिश्रण तैयार करें, फिर इसमें लहसुन की चटनी मिलाएं और छोटे-छोटे गोले बनाकर तलें। यह पकौड़ा कुरकुरा और स्वादिष्ट होता है, जिसे हर कोई पसंद करता है। इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और यह आपके शाम के नाश्ते को खास बना देता है।

#2 लहसुन की चटनी वाले समोसे समोसे तो हर किसी को पसंद होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी लहसुन की चटनी वाले समोसे बनाए हैं? इसके लिए सबसे पहले आलू, मटर और मसालों का मिश्रण तैयार करें, फिर उसमें लहसुन की चटनी मिलाएं। अब इस मिश्रण को समोसे की परत में भरकर तलें। यह समोसा कुरकुरा और तीखा होता है, जिसे आप किसी भी समय खा सकते हैं। यह आपके मेहमानों को भी बहुत पसंद आएगा।

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#3 लहसुन की चटनी वाली दाल दाल तो हर घर में बनती है, लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी लहसुन की चटनी मिला दी जाए तो उसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। इसके लिए पहले दाल को सामान्य तरीके से पकाएं, फिर एक पैन में तेल गर्म करके उसमें जीरा डालें, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें और अच्छी तरह भूनें। अब इसमें पकी हुई दाल और लहसुन की चटनी मिलाएं और कुछ मिनट तक पकने दें। इससे दाल का स्वाद अनोखा हो जाएगा।

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