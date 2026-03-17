गैस खत्म हो गई तो इलेक्ट्रिक केतली में बनाएं ये स्वादिष्ट व्यंजन, भर जाएगा पेट

इलेक्ट्रिक केतली एक ऐसा उपकरण है, जो पानी को जल्दी गर्म करने के लिए जाना जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इस उपकरण की मदद से आप कई स्वादिष्ट व्यंजन भी बना सकते हैं? जब गैस खत्म हो गई हो या फिर कम हो तो आप इस उपकरण का इस्तेमाल करके कई तरह के व्यंजन बना सकते हैं। आइए आज हम आपको इलेक्ट्रिक केतली में बनाए जाने वाले 4 व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं।

#1 इडली इडली एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जिसे आप इलेक्ट्रिक केतली में आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले चावल और उड़द की दाल को रातभर पानी में भिगो दें, फिर इन्हें पीसकर घोल बना लें। अब इस घोल को इडली के सांचे में डालकर इलेक्ट्रिक केतली में भाप में पकाएं। 10-15 मिनट बाद आपकी गर्मा-गर्म इडली तैयार हो जाएगी। इसे नारियल की चटनी के साथ परोसें, जो मिस्की में पीसने पर तैयार हो जाती है।

#2 मैगी नूडल्स मैगी नूडल्स तो लगभग हर घर में बनते हैं, जो इलेक्ट्रिक केतली में सबसे आसानी से तैयार हो जाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक केतली में पानी गर्म करें और उसमें मैगी नूडल्स डालें। साथ ही मैगी का मसाला भी डाल दें। 2-3 मिनट तक पकने दें, जब तक कि नूडल्स अच्छी तरह से पक न जाएं। इसके बाद इसे गर्मा-गर्म परोसें। आप इसमें अपनी पसंदीदा सब्जियां भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा।

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#3 दलिया खिचड़ी दलिया खिचड़ी एक पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले दलिया को पानी में भिगो दें, ताकि वह नरम हो जाए। अब इलेक्ट्रिक केतली में घी गर्म करके उसमें जीरा, हींग, हरी मिर्च और अदरक-लहसुन पेस्ट डालें। साथ ही कटी हुई सब्जियां जैसे गाजर और मटर आदि मिलाएं। इसमें भिगोया हुआ दलिया डालकर अच्छी तरह मिलाएं और पानी डालकर इसे पकने दें, जब तक कि दलिया पूरी तरह गल न जाएं।

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