इमली का इस्तेमाल करके इन व्यंजनों को बनाएं स्वादिष्ट, जानिए रेसिपी

इमली की खट्टी-मीठी चटनी खाने के स्वाद को बढ़ाने का आसान तरीका है।

इसे बनाने के लिए सूखी इमली को पानी में भिगोकर उसका गूदा निकालें, फिर इसमें गुड़, नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा-सा भुना जीरा मिलाएं। इसे धीमी आंच पर पकाएं ताकि चटनी गाढ़ी हो जाए।

यह चटनी समोसे, पकौड़े या परांठे के साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। इसे आप अपने खाने के साथ परोस कर हर किसी का दिल जीत सकते हैं।