इमली का इस्तेमाल करके इन व्यंजनों को बनाएं स्वादिष्ट, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
इमली को हम खट्टे-मीठे स्वाद के लिए जानते हैं, जो भारतीय खाने का एक अहम हिस्सा है। इसे अक्सर चटनी या अचार में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इमली से कई और स्वादिष्ट पकवान बनाए जा सकते हैं? इमली का सही इस्तेमाल आपके खाने का स्वाद और मजा बढ़ा सकता है। आइए इमली से बनने वाले कुछ नए और मजेदार व्यंजन जानते हैं।
#1
इमली की खट्टी-मीठी चटनी
इमली की खट्टी-मीठी चटनी खाने के स्वाद को बढ़ाने का आसान तरीका है।
इसे बनाने के लिए सूखी इमली को पानी में भिगोकर उसका गूदा निकालें, फिर इसमें गुड़, नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा-सा भुना जीरा मिलाएं। इसे धीमी आंच पर पकाएं ताकि चटनी गाढ़ी हो जाए।
यह चटनी समोसे, पकौड़े या परांठे के साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। इसे आप अपने खाने के साथ परोस कर हर किसी का दिल जीत सकते हैं।
#2
इमली का पुलाव
इमली का पुलाव एक अलग और स्वादिष्ट पकवान है, जो खाने में नया स्वाद जोड़ता है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को धोकर भिगो दें। फिर कढ़ाई में घी या तेल गर्म करें और उसमें जीरा, तेजपत्ता, और लौंग डालें। इसके बाद प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डालकर भूनें। अब इसमें इमली का गूदा, हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा गरम मसाला डालें। इसमें पानी डालकर चावल पकाएं।
इसे दही या रायता के साथ खाएं।
#3
इमली की सब्जी
इमली की सब्जी एक अलग तरह का व्यंजन है, जिसका स्वाद हर किसी को पसंद आएगा।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले तेल में प्याज, लहसुन और अदरक को भूनें। फिर टमाटर डालकर पकाएं। अब इसमें इमली का गूदा, हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च डालें। अंत में इसमें उबले हुए आलू डालकर धीमी आंच पर पकाएं।
यह सब्जी रोटी या परांठे के साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है।
#4
इमली का रायता
इमली का रायता गर्मियों में खाने के साथ ठंडक देने वाला एक बेहतरीन विकल्प है।
इसे बनाने के लिए दही को अच्छे से फेंट लें, फिर इसमें इमली का गूदा, भुना जीरा, काला नमक, और थोड़ा सा गुड़ या चीनी मिलाएं। इसे अच्छी तरह मिलाकर ठंडा करें।
यह रायता न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि पेट के लिए भी हल्का और आरामदायक होता है। इसे किसी भी खाने के साथ परोसा जा सकता है।