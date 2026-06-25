आलू से बनाकर खाएं ये स्वादिष्ट स्नैक, आसान हैं रेसिपी
क्या है खबर?
आलू एक ऐसी सब्जी है, जो लगभग हर घर में होती है। यह न केवल मुख्य भोजन में उपयोग होती है, बल्कि इससे कई तरह के स्वादिष्ट स्नैक भी बनाए जा सकते हैं। इस लेख में हम आपको आलू से बनाए जाने वाले आसान और स्वादिष्ट स्नैक की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप कुछ ही मिनटों में घर पर तैयार कर सकते हैं। इन स्नैक्स को आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ मजे से खा सकते हैं।
#1
आलू की टिक्की
आलू की टिक्की एक लोकप्रिय भारतीय स्नैक है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए उबले हुए आलू को मैश करके उसमें हरी मिर्च, धनिया पत्ती, अदरक-लहसुन पेस्ट और मसाले मिलाएं, फिर इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर तेल में सेंक लें। यह टिक्कियां चटनी के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आती हैं।
#2
आलू के चिप्स
आलू के चिप्स एक आसान और जल्दी बनने वाला स्नैक है, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं। इसके लिए पतले-पतले कच्चे आलू काटकर उन्हें तेल में तलें या फिर बिना तेल के पकाएं। इन्हें नमक और अपने पसंदीदा मसालों से सजाकर खाएं। यह स्नैक फिल्म देखने या किसी पार्टी में परोसने के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है।
#3
आलू के वड़ा
आलू के वड़ा एक खास स्नैक है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसके लिए उबले हुए आलू को मैश करके उसमें हरी मिर्च, अदरक-लहसुन पेस्ट और मसाले मिलाएं और छोटे-छोटे गोले बना लें, फिर बेसन के घोल में डुबोकर गरम तेल में तल लें। यह वड़े चटनी और चाय के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और किसी भी समय परोसे जा सकते हैं।
#4
आलू के पकोड़े
आलू के पकोड़े एक बेहतरीन भारतीय स्नैक विकल्प हैं, जिन्हें आप किसी भी समय बना सकते हैं। इसके लिए बेसन में थोड़ा-सा अजवाइन, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर मिलाकर घोल तैयार करें और उसमें पतले कटे हुए कच्चे आलू डालें। अब इस मिश्रण को गर्म तेल में सुनहरा होने तक तल लें। यह पकोड़े चाय के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और किसी भी समय परोसे जा सकते हैं।