गर्मियों में फालसे सेहत के लिए साबित होते हैं काफी फायदेमंद, इससे बनाएं ये ठंडे पेय

फालसा एक खास तरह का बेर है, जो गर्मियों में आसानी से बाजार में मिल जाता है। इसमें विटामिन-C, आयरन और कैल्शियम जैसे जरूरी तत्व होते हैं, जो सेहत को कई लाभ प्रदान करते हैं। इसका खट्टा-मीठा स्वाद इसे और भी खास बना देता है। अगर आप इसे फल को पसंद करते हैं तो आपको इससे बनने वाले ये 4 ठंडे पेय भी जरूर पसंद आएंगे। इन्हें बनाना आसान है और ये शरीर को भरपूर ताजगी देते हैं।

#1 फालसे की लस्सी फालसे की लस्सी गर्मियों में ठंडक का अहसास दिलाती है और पेट के लिए भी काफी फायदेमंद होती है। इसे बनाने के लिए फालसे को पीसकर उसमें दही, चीनी और थोड़ा पानी मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छे से फेंटें और गिलास में डालकर ऊपर से बर्फ डालें। यह लस्सी न सिर्फ स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि आपके पाचन तंत्र को भी बेहतर बनाती है। आप इसकी ताजगी बढ़ाने के लिए इसमें पुदीना भी मिला सकते हैं।

#2 फालसे की शिकंजी शिकंजी एक पारंपरिक पेय है, जिसमें नींबू और मसालों का उपयोग होता है। इसमें फालसे का स्वाद मिलाने से इसका जायका और भी बढ़ जाता है और इसका रंग भी जीवंत हो जाता है। इसे बनाने के लिए पानी में चीनी, नींबू का रस, नमक और जीरा मिलाएं। इसके बाद इसमें फालसे का रस मिलाकर इसे ठंडा-ठंडा परोसें। यह शिकंजी आपको तरोताजा महसूस कराएगी और गर्मी को भी दूर भगा देगी।

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#3 फालसे की ठंडाई ठंडाई एक खास पेय है, जिसे आम तौर पर त्योहारों पर बनाया जाता है। हालांकि, गर्मी दिनों में आप इसे बनाकर ताजगी पा सकते हैं। इसमें फालसे मिलाकर इसे और भी खास बनाया जा सकता है। इसके लिए फालसे को उबालकर उसमें बादाम, काजू, गुलाब जल और मसाले मिलाएं। इसमें ठंडाई मसाला शामिल करें और दूध में मिलाकर ठंडा करें और परोसें। यह ठंडाई स्वाद के साथ सेहत के लिए भी अच्छी है।

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