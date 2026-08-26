रक्षाबंधन पर बनाकर खाएं ये स्वादिष्ट व्यंजन, आसान हैं रेसिपी
क्या है खबर?
रक्षाबंधन भाई-बहन के रिश्ते को मनाने वाला त्योहार है। इस दिन पर बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं और उन्हें तिलक करके मिठाई खिलाती हैं। अगर आप इस बार रक्षाबंधन पर मिठाई के साथ कुछ खास व्यंजन बनाना चाहते हैं तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पौष्टिक भी हैं और इन्हें बनाना भी आसान है।
#1
गुलाब जामुन
सबसे पहले सूजी को पानी में घोलकर उसका आटा गूंथ लें, फिर उसमें खोया भरकर गोल-गोल गेंद बना लें। दूसरी ओर चीनी और पानी से चाशनी बनाकर उसमें इन गेंदों को डाल दें।
इसके बाद खोया भरकर बने आटे का गोला बना लें। अंत में इन गोले को तेल में तलकर चाशनी में डाल दें।
यह मिठाई स्वादिष्ट होने के साथ-साथ बनाने में भी आसान है, जिसे आप अपने त्योहारों पर बना सकते हैं।
#2
आलू की टिक्की
आलू की टिक्की बनाने के लिए उबले हुए आलू को मैश करें, फिर उसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर मिलाएं।
अब इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर उन्हें तवे पर तेल डालकर सुनहरा होने तक सेंके। आप इन्हें चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोस सकते हैं। यह टिक्की न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पौष्टिक भी है।
इसे बनाना भी बहुत आसान है और यह आपके त्योहार को खास बना देगी।
#3
दही बड़ा
दही बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले उड़द दाल को रात भर पानी में भिगोएं, फिर सुबह इसे दरदरा पीस लें।
अब इस मिश्रण को छोटी-छोटी गोलियों में बनाकर तेल में तल लें। इसके बाद इन बड़ों को ठंडे पानी में कुछ समय के लिए छोड़ दें ताकि वे नरम हो जाएं।
अंत में इन्हें दही, इमली की चटनी और भूना हुआ जीरा डालकर मिलाएं। यह दही बड़ा बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक है।
#4
सेवईं की खीर
सबसे पहले सेवईं को घी में हल्का भून लें, फिर दूध को उबालकर उसमें सेवईं डालें और धीमी आंच पर पकने दें। इसके बाद इसमें चीनी मिलाएं और अच्छी तरह से पकने दें जब तक कि यह गाढ़ी न हो जाए।
अब इसमें इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर मिलाएं। अंत में इसे ठंडा करके फ्रिज में रखें और जब यह ठंडा हो जाए तो परोसें। यह मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक है।