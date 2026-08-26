रक्षाबंधन पर बनाकर खाएं ये स्वादिष्ट व्यंजन, आसान हैं रेसिपी

आलू की टिक्की बनाने के लिए उबले हुए आलू को मैश करें, फिर उसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर मिलाएं।

अब इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर उन्हें तवे पर तेल डालकर सुनहरा होने तक सेंके। आप इन्हें चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोस सकते हैं। यह टिक्की न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पौष्टिक भी है।

इसे बनाना भी बहुत आसान है और यह आपके त्योहार को खास बना देगी।