बचे हुए पिज्जा के आटे से बनाएं ये स्वादिष्ट व्यंजन, स्वाद भूल पाना होगा मुश्किल

बेहतरीन पिज्जा बनाने के लिए उसका आटा भी घर पर ही बनाना सही रहता है। हालांकि, कभी-कभी हमारे पास आटा बच जाता है। ऐसे में हम सोचते हैं कि इससे क्या बनाया जाए। इस लेख में हम आपको कुछ बेहतरीन और अनोखे व्यंजन की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप बचे हुए पिज्जा के आटे से बना सकते हैं। ये व्यंजन इतने लजीज होते हैं कि इन्हें एक बार खाने के बाद आप बार-बार बनाना चाहेंगे।

#1 पिज्जा रोल्स पिज्जा के आटे से पिज्जा रोल्स बनाना एक बेहतरीन तरीका है। इसके लिए आटे को पतला बेलें और उसमें अपनी पसंदीदा सब्जियां, चीज और सॉस लगाएं। इसके बाद इसे रोल करें और ओवन में पकाएं। 180 डिग्री पर लगभग 15-20 मिनट तक पकाने के बाद आपका स्वादिष्ट पिज्जा रोल तैयार हो जाएगा। यह स्नैक बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आएगा और यह पार्टी के लिए भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

#2 गार्लिक ब्रेड गार्लिक ब्रेड हर पार्टी का सबसे पसंदीदा स्नैक होता है, जिसे पिज्जा के आटे से आसानी से बनाया जा सकता है। इसके लिए आटे को बेलकर उस पर मक्खन, लहसुन का पेस्ट, ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स, ढेर सारा चीज और थोड़ा नमक लगाएं। इसके बाद इसे ओवन में पकाएं, जब तक कि यह हल्की भूरी न हो जाए। जब ब्रेड तैयार हो जाए तो उसे टुकड़ों में काट लें और अपनी पसंद की डिप के साथ इसका आनंद लें।

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#3 पिज्जा स्ट्रिप्स पिज्जा स्ट्रिप्स बनाना भी बचे हुए आटे को इस्तेमाल करने का एक आसान तरीका हो सकता है। इसके लिए आटे को पतला बेलकर उसमें चीज, चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो आदि छिड़कें, फिर इसे पतली स्ट्रिप्स में काट लें। अब इन स्ट्रिप्स को पहले थोड़ा उबलते पानी में डालें और फिर ओवन में पकाएं, जब तक कि ये कुरकुरी न हो जाएं। ये स्टिक्स किसी भी चटनी या सॉस के साथ बहुत अच्छी लगती हैं और बच्चों को पसंद आती हैं।

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