करोंदा से बनाएं ये व्यंजन, जिनका स्वाद होता है लाजवाब और देते हैं भरपूर पोषण
क्या है खबर?
करोंदा एक ऐसा फल है, जो विटामिन-C के साथ-साथ सेहत के लिए फायदेमंद तत्वों से भरपूर होता है। आमतौर पर लोग करोंदे का अचार बनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे कई अन्य स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? आइए आज हम आपको करोंदे से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आपके खाने का मजा बढ़ा देंगे और आपके परिवार को भी बेहद पसंद आएंगे।
#1
करोंदे की सब्जी
करोंदे की सब्जी एक अनोखा और पौष्टिक विकल्प है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले करोंदों को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग, हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालें। इसके बाद कटे हुए करोंदों को इसमें डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इसमें नमक और गुड़ डालकर ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर पकने दें। जब करोंदे नरम हो जाएं तो इसे गर्मा-गर्म रोटी या चावल के साथ परोसें।
#2
करोंदे के चावल
करोंदे के चावल एक अनोखा और पौष्टिक विकल्प है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बासमती चावल को धोकर भिगो दें, फिर इन्हें 20-25 मिनट के लिए पानी में भिगोएं। एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग, हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालें। इसके बाद कटे हुए करोंदों को इसमें डालकर अच्छे से मिलाएं। इसमें नमक और गुड़ डालकर ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर पकने दें। जब करोंदे नरम हो जाएं तो चावल डालकर मिलाएं।
#3
भरवां करोंदा
भरवां करोंदा एक बेहतरीन नाश्ता हो सकता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले करोंदों को धोकर बीच से काट लें और बीज निकाल दें। अब एक बर्तन में बेसन, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक मिलाकर मिश्रण तैयार करें। मिश्रण को करोंदों में भर दें। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करके इन भरवां करोंदों को तलें, जब तक कि वे सुनहरे भूरे रंग के हो जाएं।
#4
करोंदे की चटनी
करोंदे की चटनी खाने का स्वाद बढ़ाने वाली होती है। इसके लिए सबसे पहले करोंदों को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इन्हें उबाल लें, ताकि उनका कड़वाहट खत्म हो जाए। अब एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें सरसों के दाने, जीरा, हींग, हल्दी और नमक आदि मसाले डालें। इसके बाद उबले हुए करोंदों को इसमें डालकर अच्छी तरह मिलाएं। थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें नींबू रस डालकर मिला लें।