करोंदा से बनाएं ये व्यंजन, जिनका स्वाद होता है लाजवाब और देते हैं भरपूर पोषण

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करोंदे की सब्जी

करोंदे की सब्जी एक अनोखा और पौष्टिक विकल्प है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले करोंदों को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग, हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालें। इसके बाद कटे हुए करोंदों को इसमें डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इसमें नमक और गुड़ डालकर ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर पकने दें। जब करोंदे नरम हो जाएं तो इसे गर्मा-गर्म रोटी या चावल के साथ परोसें।