सावन के दौरान एयर फ्रायर में बनाएं ये व्यंजन

सावन के दौरान एयर फ्रायर में बनाएं ये व्यंजन, तुरंत हो जाएंगे तैयार

लेखन अंजली 10:47 am Aug 03, 202610:47 am

क्या है खबर?

हिंदू धर्म में सावन के महीने का खास महत्व है। इस दौरान कई लोग व्रत रखते हैं और व्रत के दौरान खाने-पीने का खास ध्यान रखा जाता है। अगर आप भी सावन के दौरान व्रत रखते हैं और रोजाना क्या खाएं? इस सवाल से परेशान रहते हैं तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे एयर फ्रायर व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें बनाना मुश्किल नहीं है और ये सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं।