गर्मियों में बनाएं ये 5 अनोखे स्मूदी, स्वाद के साथ सेहत के लिए भी हैं फायदेमंद

गर्मियों में ठंडी-ठंडी स्मूदी पीने का मजा ही कुछ अलग है। ये न केवल ताजगी देती हैं, बल्कि शरीर को तरोताजा भी रखती हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी स्मूदी की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जिनमें आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों के साथ-साथ कुछ अनोखे और पौष्टिक तत्व भी शामिल हैं। इन स्मूदी का स्वाद इतना बेहतरीन है कि आप बार-बार इन्हें बनाना चाहेंगे। आइए इन पौष्टिक स्मूदी की रेसिपी जानते हैं।

#1 पालक और केले की स्मूदी पालक और केले की स्मूदी सुबह के नाश्ते के लिए बढ़िया विकल्प हो सकती है। इसमें पालक की हरी पत्तियों से मिलने वाले जरूरी तत्व और केले की मिठास मिलती है। इसे बनाने के लिए ताजे पालक की पत्तियां, एक पका केला, थोड़ा-सा दही और बर्फ के टुकड़े लें। सभी सामग्रियों को मिक्सर में डालकर अच्छे से मिक्स करें। यह स्मूदी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि आपकी ऊर्जा को भी बढ़ाती है।

#2 चुकंदर और संतरे की स्मूदी चुकंदर और संतरे की स्मूदी एक अनोखा मिश्रण है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। इसमें चुकंदर की ताजगी और संतरे का खट्टा-मीठा स्वाद शामिल है। इसे बनाने के लिए उबले हुए चुकंदर के टुकड़े, ताजे संतरे का रस, थोड़ा-सा दही और बर्फ के टुकड़े लें। सभी सामग्रियों को मिक्सर में डालकर अच्छे से मिक्स करें। यह स्मूदी आपके शरीर को साफ करने में मदद करती है।

Advertisement

#3 पुदीने और आम की स्मूदी पुदीने और आम की स्मूदी गर्मियों के लिए एकदम सही है। इसमें पुदीने की ताजगी और आम का मीठा स्वाद मिलते हैं, जो आपको तरोताजा महसूस कराते हैं। इसे बनाने के लिए ताजे पुदीने की पत्तियां, पके हुए आम के टुकड़े, थोड़ा-सा दही और बर्फ के टुकड़े लें। सभी सामग्रियों को मिक्सर में डालकर अच्छे से मिक्स करें। यह स्मूदी आपके पाचन को सुधारने में मदद करती है और गर्मी भी दूर भगाती है।

Advertisement

#4 खीरे और अदरक की स्मूदी खीरे और अदरक की स्मूदी एकदम ताजगी भरा पेय है, जो आपके शरीर को तरोताजा रखता है। इसमें खीरे की ताजगी और अदरक का तीखा स्वाद मिलता है, जो आपको तरोताजा महसूस कराता है। इसे बनाने के लिए ताजे खीरे के टुकड़े, थोड़ी कद्दूकस की हुई अदरक, नींबू का रस और बर्फ के टुकड़े लें। सभी सामग्रियों को मिक्सर में डालकर अच्छे से मिक्स करें। यह स्मूदी आपके शरीर को साफ करने में मदद करती है।