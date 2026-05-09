गर्मियों के दौरान नारियल पानी से बनाएं ये 5 अनोखे व्यंजन, देंगे ठंडक और ताजगी
क्या है खबर?
गर्मियों में नारियल पानी पीने से शरीर को ठंडक मिलती है और यह सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इससे कई अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? इस लेख में हम आपको 5 ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जो नारियल पानी से बनाए जा सकते हैं और आपके खाने का स्वाद बढ़ा देंगे। इन व्यंजनों को बनाना आसान है और ये आपके खाने में नई जान डाल सकते हैं।
#1
नारियल पानी की मीठी खीर
नारियल पानी की मीठी खीर एक खास और स्वादिष्ट मिठाई है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए चावल को नारियल पानी में पकाएं, फिर उसमें दूध, चीनी और इलायची डालकर पकाएं। जब यह गाढ़ी हो जाए तो ऊपर से कटे हुए मेवे डालें। यह खीर न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है। इसमें दूध और नारियल पानी, दोनों होते हैं, जो पोषण से भरपूर होते हैं।
#2
नारियल पानी का चावल
नारियल पानी का चावल एक बढ़िया विकल्प हो सकता है, जब आप कुछ नया आजमाना चाहते हैं। इसे बनाने के लिए चावल को पहले हल्का भून लें, फिर उसमें सब्जियां डालें और नारियल पानी डालकर पकाएं। यह चावल खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और इसमें मौजूद नारियल पानी आपके खाने को एक नया ट्विस्ट देता है। इसके अलावा यह चावल सेहत के लिए भी अच्छा है और इसे बनाना भी काफी आसान है।
#3
नारियल पानी की सब्जी
नारियल पानी की सब्जी एक अनोखा व्यंजन है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सब्जियों को पहले हल्का-सा भून लें, फिर उसमें नारियल पानी डालकर पकाएं। इसमें मसालों का उपयोग करके स्वाद बढ़ाया जा सकता है। यह सब्जी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और इसमें मौजूद नारियल पानी आपके खाने को एक नया ट्विस्ट देता है। इस सब्जी का आनंद आप चावल या फिर रोटी के साथ ले सकते हैं।
#4
नारियल पानी की आइसक्रीम
गर्मियों में आइसक्रीम सभी को पसंद आती है, तो क्यों न इसे नारियल पानी से बनाया जाए? इसके लिए नारियल पानी को चीनी और दूध के साथ मिलाकर फ्रीजर में जमाएं। जब यह पूरी तरह जम जाए तो इसे अच्छे से फेंट लें। अब इसे कटोरे में निकालकर ऊपर से कटे हुए फल या मेवे डालकर परोसें। यह आइसक्रीम न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है।
#5
नारियल पानी की पॉपसिकल
नारियल पानी ताजगी देने के लिए ही जाना जाता है। ऐसे में इससे बनी पॉपसिकल आपको जरूर पसंद आएगी। इसके लिए सबसे पहले नारियल पानी में अपनी पसंद के बारीक कटे हुए फल मिला दें। अब पॉपसिकल बनाने वाला सांचा लें और उसमें इस पानी को शामिल कर दें। ऊपर से आइसक्रीम वाली स्टिक लगाकर इसे फ्रिज में जमने के लिए रख दें। कुछ घंटों में आपकी नारियल वाली पॉपसिकल तैयार हो जाएंगी।