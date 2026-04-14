सुबह के नाश्ते को स्वादिष्ट बनाने के लिए घर पर बनाएं ये 5 तरह के स्प्रेड

नाश्ता दिन का पहला और सबसे जरूरी भोजन है, लेकिन कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। कुछ लोग सुबह की भागदौड़ में कुछ भी खा लेते हैं और कुछ लोग सुबह का नाश्ता करना ही छोड़ देते हैं। ऐसे में आप ब्रेड या रोटी आदि के साथ कुछ खास स्प्रेड लगाकर खा सकते हैं। आइए आज हम आपको नाश्ते के लिए 5 तरह के स्प्रेड बनाने की रेसिपी बताते हैं, जो नाश्ते को स्वादिष्ट और सेहतमंद बना सकते हैं।

#1 पीनट बटर पीनट बटर प्रोटीन, फाइबर और अन्य जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसलिए इसे नाश्ते के लिए चुनना एक अच्छा विकल्प है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सी में मूंगफली डालकर अच्छे से पीस लें, फिर इसमें थोड़ा नमक और शहद डालकर दोबारा पीसें। अब इस मिश्रण को एक डिब्बे में भरकर ठंडे स्थान पर रख दें। यह नाश्ते में ब्रेड पर लगाकर खाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट होता है।

#2 शहद और मक्खन का मिश्रण अगर आपको घर पर मूंगफली का मक्खन बनाने का तरीका नहीं पता है तो आप इसके बिना भी शहद और मक्खन का मिश्रण बनाकर खा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक कटोरे में थोड़ा मक्खन डालकर अच्छे से फेंट लें, फिर इसमें स्वादानुसार शहद मिलाएं। अब इस मिश्रण को ब्रेड के स्लाइस पर लगाएं और इसे किसी भी फल या मेवे से सजाएं। यह मिश्रण स्वाद में मीठा और सेहत के लिए फायदेमंद होता है।

Advertisement

#3 फलों का मुरब्बा फलों का मुरब्बा एक ऐसा विकल्प है, जो ब्रेड पर लगाकर खाने में काफी अच्छा लगता है। इसे ही जैम कहा जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में एक कप पानी, 2 कप चीनी और 2 कप फल डालकर पकाएं। अब इस मिश्रण को ठंडा करके मिक्सी में पीस लें, फिर इसे किसी डिब्बे में भरकर ठंडे स्थान पर रख दें। यह नाश्ते में मिठास के साथ पोषण भी देता है।

Advertisement

#4 चटनी चटनी को कई तरह से बनाया जा सकता है। आप चाहें तो नारियल, धनिया, पुदीना, टमाटर, इमली या फिर सूखे मेवे से चटनी बना सकते हैं। चटनी बनाने के लिए पहले सभी सामग्रियों को मिक्सी में पीस लें, फिर इसे किसी डिब्बे में भरकर ठंडे स्थान पर रख दें। इन चटनियों का सेवन करने से आपका नाश्ता स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी बन जाएगा। ये सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होती हैं।