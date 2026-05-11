आम से बनाकर पीएं ये 5 तरह के शेक, मिक्सी में बनाना होगा आसान

गर्मियों में आम का सेवन सबसे ज्यादा किया जाता है, क्योंकि यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। क्या आप जानते हैं कि मिक्सी में आम से कई तरह के स्वादिष्ट शेक भी बनाए जा सकते हैं? अगर नहीं तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आम के शेक की रेसिपी बताते हैं, जो घर पर 5 से 10 मिनट में तैयार हो जाएंगे और इनका स्वाद भी बेहतरीन होगा।

#1 आम और बादाम का शेक आम और बादाम का शेक एक बेहतरीन विकल्प है। इसके लिए सबसे पहले आम को छीलकर उसके गुद्दे को टुकड़ों में काट लें, फिर इसे मिक्सी में डालें। अब इसमें थोड़े से बादाम, दूध, चीनी और बर्फ डालें और सब चीजों को अच्छे से पीस लें। जब शेक अच्छे से मिल जाए तो इसे गिलास में डालकर ऊपर से थोड़े कटे हुए बादाम डालकर इसे परोसें। इस तरह आप एक स्वादिष्ट और सेहतमंद शेक का आनंद ले सकते हैं।

#2 आम और पुदीने का शेक आम और पुदीने का शेक गर्मियों में ताजगी देने वाला पेय है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आम को छीलकर उसके गुद्दे को टुकड़ों में काट लें, फिर इसे मिक्सी में डालें। अब इसमें थोड़े ताजे पुदीने के पत्ते, दूध, चीनी और बर्फ डालें और सब चीजों को अच्छे से पीस लें। जब शेक अच्छे से मिल जाए तो इसे गिलास में डालकर इसे परोसें। इसका स्वाद बहुत ही अनोखा और ताजगी भरा है।

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#3 आम और नारियल पानी का शेक आम और नारियल पानी का शेक एक सेहतमंद विकल्प है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आम को छीलकर उसके गुद्दे को टुकड़ों में काट लें, फिर इसे मिक्सी में डालें। अब इसमें नारियल पानी, चीनी और बर्फ डालें और सब चीजों को अच्छे से पीस लें। जब शेक अच्छे से मिल जाए तो इसे गिलास में डालकर इसे परोसें। इसका स्वाद बहुत ही अनोखा और ताजगी भरा है।

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#4 आम और दही का शेक आम और दही का शेक एक पौष्टिक पेय है, जो आपके पाचन को सुधार सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आम को छीलकर उसके गुद्दे को टुकड़ों में काट लें, फिर इसे मिक्सी में डालें। अब इसमें दही, चीनी और बर्फ डालें और सब चीजों को अच्छे से पीस लें। जब शेक अच्छे से मिल जाए तो इसे गिलास में डालकर इसे परोसें। इसका स्वाद बहुत ही अनोखा और पौष्टिक है।