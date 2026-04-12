गर्मियों के दौरान खाने के साथ परोसें ये 5 रायते, स्वाद में होते हैं बेहतरीन
क्या है खबर?
गर्मियों में ठंडा-ठंडा रायता खाने का मजा ही कुछ अलग है। यह न केवल आपके खाने को और भी स्वादिष्ट बना देता है, बल्कि उसे सेहतमंद भी बनाता है। इसे खाने से पेट ठंडा रहता है। आज हम आपको कुछ खास और स्वादिष्ट रायतों की रेसिपी बताएंगे, जो आप साइड डिश के तौर पर परोस सकते हैं। इन रायतों को बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और ये आपके रोजमर्रा के खान-पान में एक नया स्वाद जोड़ सकते हैं।
#1
खीरे का रायता
खीरे का रायता एक बहुत ही ताजगी भरा और सेहतमंद विकल्प है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले खीरे को कद्दूकस करें और उसे निचोड़कर उसका पानी निकाल दें। फिर इसमें दही, भुना जीरा पाउडर, हरी मिर्च का पेस्ट और नमक मिलाएं। इस रायते को ठंडा-ठंडा परोसें। यह रायता पाचन को सुधारने और पेट की जलन को कम करने में मदद करता है। खीरे के रायते का स्वाद बहुत ही ताजगी भरा होता है।
#2
पुदीने का रायता
पुदीने का रायता गर्मियों में खाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसे बनाने के लिए ताजे पुदीने की पत्तियों को धोकर पीस लें और उसमें दही, भुना जीरा पाउडर, हरी मिर्च का पेस्ट और नमक मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छी तरह मिलाकर ठंडा-ठंडा परोसें। यह रायता आपके खाने को एक नया स्वाद देगा और इसे और भी खास बना देगा। पुदीने का रायता न केवल ताजगी भरा होता है, बल्कि यह पाचन को भी सुधारता है।
#3
अनानास का रायता
अनानास का रायता एक अनोखा और स्वादिष्ट विकल्प हो सकता है, जिसे आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए अनानास को छोटे टुकड़ों में काट लें और उसे पीस लें, फिर इसमें दही, चीनी और थोड़ा-सा नमक मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छी तरह मिलाकर ठंडा-ठंडा परोसें। इस रायता का स्वाद थोड़ा खट्टा और थोड़ा मीठा होता है, जो आपको बेहद पसंद आएगा। इसमें ऊपर से अन्य फल भी डाल सकते हैं।
#4
आम का रायता
गर्मियों में आम का मौसम आता है और इसका स्वाद हर किसी को पसंद आता है। इस फल का खट्टा मीठा रायता बनाने के लिए पके हुए आम को छीलकर उसका गूदा निकाल लें और उसे पीस लें। अब इसमें दही, चीनी, थोड़ा-सा नमक और भुना जीरा पाउडर मिलाकर अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को ठंडा करके परोसें। यह रायता आपके खाने को एक नया स्वाद देगा और आप इसे बार-बार खाना चाहेंगे।
#5
लौकी का रायता
लौकी का रायता एक सेहतमंद विकल्प हो सकता है, जिसे आप अपने रोजमर्रा के खाने में शामिल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए लौकी को छीलकर कद्दूकस कर लें और उसे हल्के-हल्के पानी में उबाल लें, ताकि वह नरम हो जाए। उसमें दही, जीरा पाउडर, हरी मिर्च का पेस्ट और नमक मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छी तरह मिलाकर ठंडा-ठंडा परोसें। इन सभी रायते को बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और ये आपके खाने को पौष्टिक भी बनाते हैं।