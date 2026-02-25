घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं ये 5 तरह के मेथी परांठे
क्या है खबर?
परांठे भारतीय रसोई में एक पसंदीदा व्यंजन हैं। यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। आज हम आपको पांच ऐसे मेथी परांठे की रेसिपी बताएंगे, जो न केवल आपके खाने का मजा बढ़ाएंगे बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हैं। मेथी में मौजूद पोषक तत्व इसे एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं। आइए इन परांठों की रेसिपी जानते हैं।
#1
मसालेदार मेथी परांठा
सबसे पहले गेहूं के आटे में बारीक कटी हुई मेथी, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट और थोड़ा-सा नमक मिलाएं। अब इस मिश्रण में थोड़ा-सा पानी डालकर नरम आटा गूंथ लें। इसके बाद आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेल लें और तवे पर तेल लगाकर सेंक लें। यह परांठा नाश्ते या दोपहर के खाने के लिए बेहतरीन विकल्प है। इसे दही या अचार के साथ खाया जा सकता है।
#2
आलू और मेथी का परांठा
आलू और मेथी का परांठा बनाने के लिए उबले हुए आलू को मैश कर लें और उसमें बारीक कटी हुई मेथी, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट और मसाले मिलाएं। अब इस मिश्रण को गेहूं के आटे में डालकर अच्छी तरह मिलाएं और नरम आटा गूंथ लें। इसके बाद लोइयां बनाकर बेल लें और तवे पर तेल लगाकर सेंक लें। यह परांठा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और इसे दही या अचार के साथ खाया जा सकता है।
#3
दही वाला मेथी परांठा
दही वाला मेथी परांठा बनाने के लिए गेहूं के आटे में बारीक कटी हुई मेथी, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, नमक और दही मिलाएं। अब इस मिश्रण को अच्छी तरह गूंथ लें ताकि आटा नरम हो जाए। इसके बाद लोइयां बनाकर बेल लें और तवे पर तेल लगाकर सेंक लें। यह परांठा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और इसे दही या अचार के साथ खाया जा सकता है।
#4
पनीर और मेथी का परांठा
पनीर और मेथी का परांठा बनाने के लिए पहले पनीर को छोटे टुकड़ों में काट लें और उसमें बारीक कटी हुई मेथी, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट और मसाले मिलाएं। अब इस मिश्रण को गेहूं के आटे में डालकर अच्छी तरह मिलाएं और नरम आटा गूंथ लें। इसके बाद लोइयां बनाकर बेल लें और तवे पर तेल लगाकर सेंक लें। यह परांठा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और इसे दही या अचार के साथ खाया जा सकता।
#5
सूखे मेवे वाला मेथी परांठा
सूखे मेवे वाला मेथी परांठा बनाने के लिए गेहूं के आटे में सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू आदि काटकर डालें साथ ही बारीक कटे हुये प्याज, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट और मसाले मिलाएं। अब इस मिश्रण को अच्छी तरह गूंथ लें ताकि आटा नरम हो जाए। इसके बाद लोइयां बनाकर बेल लें और तवे पर तेल लगाकर सेंक लें। ये सभी परांठे स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छे हैं।