दिवाली के लिए बनाएं ये 5 तरह के लड्डू, आसान हैं रेसिपी
क्या है खबर?
दिवाली के मौके पर मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में क्यों न इस बार बाजार से मिठाइयां खरीदने की बजाय घर पर खुद से स्वादिष्ट और सेहतमंद लड्डू बनाए जाएं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे लड्डू की रेसिपी बताते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं। इन लड्डुओं को बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है और ये आपके दिवाली के जश्न को और भी खास बना देंगे।
#1
रागी लड्डू
रागी लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले रागी को भूनकर उसे एक कटोरे में निकाल लें। अब कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें सूजी भूनें, फिर इसमें गुड़ का पाउडर मिलाएं।
इसके बाद इस मिश्रण में भुना हुआ रागी डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण में इलायची का पाउडर और कटे हुए मेवे डालकर अच्छे से मिलाएं।
इसके बाद इस मिश्रण को ठंडा होने के बाद लड्डू का आकार दें और उन्हें परोसें।
#2
खजूर के लड्डू
खजूर के लड्डू बनाने के लिए पहले खजूर को बीज निकालकर मैश कर लें।
अब एक पैन में थोड़ा-सा घी गर्म करें और उसमें काजू, बादाम और सूखे नारियल को हल्का सुनहरा होने तक भून लें।
इसके बाद भुने हुए बादाम और काजू को मैश किए हुए खजूर में मिलाएं, फिर इस मिश्रण में पिसी हुई इलायची डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को ठंडा होने के बाद लड्डू का आकार दें और उन्हें परोसें।
#3
बेसन के लड्डू
बेसन के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले बेसन को घी में हल्का सुनहरा होने तक भून लें।
अब एक अलग पैन में पानी और चीनी डालकर चाशनी बना लें। इसके बाद भुने हुए बेसन में चाशनी डालें और अच्छे से मिलाएं।
अब इस मिश्रण में पिसी हुई इलायची और कटे हुए मेवे डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को ठंडा होने के बाद लड्डू का आकार दें और उन्हें परोसें।
#4
सूखे मेवों के लड्डू
सूखे मेवों के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले बादाम, काजू, पिस्ता और मखाने को भून लें। अब एक कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें भुने हुए सूखे मेवे डालकर भूनें, फिर इसमें गुड़ का पाउडर मिलाएं।
इसके बाद इस मिश्रण में भुना हुआ सूखे मेवे डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को ठंडा होने के बाद लड्डू का आकार दें और उन्हें परोसें।
#5
नारियल के लड्डू
नारियल के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले सूखे नारियल को भूनकर उसे एक कटोरे में निकाल लें। अब कढ़ाई में दूध और चीनी डालकर उबालें।
इसके बाद इसमें सूखा नारियल डालें और मिश्रण को गाढ़ा होने तक पकाएं। अब इसमें घी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को ठंडा होने के बाद लड्डू का आकार दें और उन्हें परोसें।