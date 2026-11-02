दिवाली के लिए बनाएं ये लड्डू

दिवाली के लिए बनाएं ये 5 तरह के लड्डू, आसान हैं रेसिपी

लेखन अंजली 02:27 pm Nov 02, 202602:27 pm

क्या है खबर?

दिवाली के मौके पर मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में क्यों न इस बार बाजार से मिठाइयां खरीदने की बजाय घर पर खुद से स्वादिष्ट और सेहतमंद लड्डू बनाए जाएं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे लड्डू की रेसिपी बताते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं। इन लड्डुओं को बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है और ये आपके दिवाली के जश्न को और भी खास बना देंगे।