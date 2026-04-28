गर्मियों के दौरान बनाएं ये 5 तरह के स्वादिष्ट मूस, बार-बार खाने का करेगा दिल

मूस एक हल्का और मलाईदार मीठा व्यंजन होता है, जो आपके मुंह में पिघल जाता है। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता। गर्मियों के दौरान ठंडा मूस खाना बहुत सुखद अनुभव हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे स्वादिष्ट मूस की रेसिपी बताते हैं, जो आपको गर्मियों में तरोताजा महसूस करवाएंगे और आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगे।

#1 आम मूस आम वाला मूस बनाने के लिए पके हुए आमों का गूदा निकाल लें और उसे मिक्सर में पीस लें। अब एक बर्तन में क्रीम को फेंटें, जब तक वह हल्की और फूली-फूली न हो जाए, फिर इसमें आम का पेस्ट मिलाएं। अलग से चॉकलेट को पानी के ऊपर गर्म करके पिघला लें और उसे आम वाले मिश्रण में मिलाएं। इस मिश्रण को कटोरी में डालकर ठंडा होने के लिए रख दें। जब यह अच्छे से जम जाए तो परोसें।

#2 अनानास मूस अनानास वाला मूस बनाने के लिए सबसे पहले अनानास का रस निकाल लें और उसे थोड़ी देर पकाएं, ताकि उसकी मात्रा कम हो जाए और गाढ़ा हो जाए। अब इसमें चीनी मिलाकर ठंडा होने दें। एक बर्तन में क्रीम को फेंटें, जब तक वह हल्की और फूली-फूली न हो जाए, फिर इसमें ठंडा किया हुआ अनानास का रस मिलाएं। इस मिश्रण को कटोरी में डालकर ठंडा होने के लिए रख दें। जब यह अच्छे से जम जाए तो परोसें।

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#3 स्ट्रॉबेरी मूस स्ट्रॉबेरी मूस बनाने के लिए सबसे पहले ताजगी भरी स्ट्रॉबेरी का पेस्ट बना लें। अब एक बर्तन में क्रीम को फेंटें, जब तक वह हल्की और फूली-फूली न हो जाए, फिर इसमें तैयार किया हुआ स्ट्रॉबेरी वाला पेस्ट मिलाएं। इस मिश्रण को कटोरी में डालकर ठंडा होने के लिए रख दें। जब यह अच्छे से जम जाए तो परोसें। यह मूस न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें विटामिन-C भी भरपूर मात्रा में होता है।

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#4 चॉकलेट मूस चॉकलेट मूस बनाने के लिए सबसे पहले गाढ़ी चॉकलेट को पानी के ऊपर गर्म करके पिघला लें। अब एक बर्तन में क्रीम को फेंटें, जब तक वह हल्की और फूली-फूली न हो जाए, फिर इसमें पिघली हुई चॉकलेट मिलाएं। इस मिश्रण को कटोरी में डालकर ठंडा होने के लिए रख दें। जब यह अच्छे से जम जाए तो परोसें। यह मूस आपके खाने का मजा दोगुना कर देगा और आपको ताजगी भरा अनुभव प्रदान करेगा।