बारिश में चाय के साथ लें इन 5 स्वादिष्ट पकौड़ों का आनंद, मजा हो जाएगा दोगुना

मानसून में पकौड़े खाने का अपना ही मजा है। गर्मा-गर्म और कुरकुरे पकौड़े बारिश के मौसम में खाने का स्वाद और बढ़ा देते हैं। आइए आज हम आपको 5 तरह के पकौड़ों की रेसिपी बताते हैं, जो न सिर्फ स्वादिष्ट हैं, बल्कि आसानी से बनाए भी जा सकते हैं। ये पकौड़े आपके परिवार और दोस्तों को खुश कर देंगे और बारिश के मौसम का मजा दोगुना कर देंगे। इनका मजा आप चाय के साथ ले सकते हैं।

#1 प्याज के पकौड़े प्याज के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरे में बेसन, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और अजवाइन मिलाएं। इसके बाद इसमें बारीक कटे हुए प्याज डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को गर्म तेल में छोटे-छोटे भागों में डालें और सुनहरा होने तक तलें। इन्हें चाय के साथ गर्मा-गर्म परोसें। ये पकौड़े कुरकुरे और स्वादिष्ट हैं, जो आपके बारिश के अनुभव को और भी खास बना देंगे।

#2 आलू के पकौड़े आलू के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले उबले हुए आलू को मैश कर लें, फिर इसमें बेसन, नमक, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और गरम मसाला मिलाएं। अब इस मिश्रण के छोटे-छोटे गोल आकार देकर गर्म तेल में तलें, जब तक वे सुनहरे भूरे न हो जाएं। इन्हें हरी चटनी या इमली की चटनी के साथ परोसें। ये पकौड़े स्वादिष्ट और सेहतमंद हैं, जो आपके बारिश के अनुभव को और भी खास बना देंगे।

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#3 पालक के पकौड़े पालक के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले बेसन, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और अजवाइन मिलाएं। फिर इसमें बारीक कटी हुई पालक की पत्तियां डालें और अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को गर्म तेल में छोटे-छोटे भागों में डालें और सुनहरा होने तक तलें। इन्हें चाय के साथ गर्मा-गर्म परोसें। ये पकौड़े कुरकुरे और सेहतमंद हैं, जो आपके बारिश के अनुभव को और भी खास बना सकते हैं।

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#4 मूली के पकौड़े मूली के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले मूली को कद्दूकस कर लें और उसका पानी निकाल दें। इसके बाद बेसन, नमक, अजवाइन, हरी मिर्च और धनिया पत्ती मिलाकर मिश्रण तैयार करें। इस मिश्रण को गर्म तेल में छोटे-छोटे भागों में डालकर सुनहरा होने तक तलें। इन्हें हरी चटनी या इमली की चटनी के साथ परोसें। ये पकौड़े न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे हैं, जो आपके बारिश के अनुभव को और भी खास बना देंगे।