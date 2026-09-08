पतझड़ में सेब से बनाएं ये 5 पारंपरिक व्यंजन, खा कर मुंह में आ जाएगा पानी

सेब का अचार एक अलग विकल्प है। इसे बनाने के लिए सेब को पतले टुकड़ों में काटकर सुखा लें।

पैन में सरसों का तेल गर्म करें और उसमें मेथी के दाने, सौंफ, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालें। इन मसालों को हल्का भूनें और फिर इसमें सूखे हुए सेब के टुकड़े डालें।

इसे अच्छे से मिलाएं और एक साफ कांच के जार में भरकर कुछ दिन धूप में रखें। यह अचार खाने के साथ स्वाद बढ़ाने का काम करता है।