पतझड़ में सेब से बनाएं ये 5 पारंपरिक व्यंजन, खा कर मुंह में आ जाएगा पानी
क्या है खबर?
सेब एक ऐसा फल है, जो स्वाद और सेहत, दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें विटामिन-C, फाइबर और कई अन्य जरूरी पोषक तत्व होते हैं। इसे कच्चा खाने के अलावा, इससे कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। अगर आप पतझड़ के मौसम में कुछ नया और खास बनाना चाहते हैं तो सेब से बने ये 5 पारंपरिक व्यंजन जरूर आजमाएं। इन सभी की रेसिपी बेहद आसान है।
#1
सेब की पाई
सेब की पाई एक मीठा और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले सेब को धोकर छील लें और छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें।
इसके बाद एक पैन में मक्खन गर्म करें और उसमें सेब के टुकड़े, नमक, चीनी, दालचीनी पाउडर और जायफल पाउडर डालें। अब पाई का आटा तैयार करके एक पाई टिन पर फैलाएं।
इस पर सेब वाला मिश्रण डालें और आटे की एक और परत रखें। इसके बाद इसे बेक करके खाएं।
#2
सेब और दालचीनी का क्रिस्प
सेब और दालचीनी का क्रिस्प एक शानदार मीठा पकवान है, जो नाश्ते में खाने के लिए आदर्श है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सेब को छीलकर टुकड़ों में काट लें और उनमें दालचीनी पाउडर और पिसी चीनी मिला दें।
अब एक बर्तन में ओट्स, मैदा, बची हुई चीनी, दालचीनी पाउडर, पिघला मक्खन और नमक मिलाएं। अब एक बेकिंग ट्रे पर पहले सेब की लेयर बनाएं और फिर ओट्स वाला मिश्रण डालें और बेक करें।
#3
सेब की चटनी
सेब की चटनी खाने के साथ एक अलग स्वाद जोड़ती है। इसे बनाने के लिए सेब को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें।
एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें जीरा डालें। जब जीरा चटकने लगे तो इसमें कटे हुए सेब डालें।
अब इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा गुड़ डालें। इसे धीमी आंच पर पकाएं जब तक सेब नरम न हो जाए।
यह चटनी पूरी, पराठे या चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है।
#4
सेब का अचार
सेब का अचार एक अलग विकल्प है। इसे बनाने के लिए सेब को पतले टुकड़ों में काटकर सुखा लें।
पैन में सरसों का तेल गर्म करें और उसमें मेथी के दाने, सौंफ, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालें। इन मसालों को हल्का भूनें और फिर इसमें सूखे हुए सेब के टुकड़े डालें।
इसे अच्छे से मिलाएं और एक साफ कांच के जार में भरकर कुछ दिन धूप में रखें। यह अचार खाने के साथ स्वाद बढ़ाने का काम करता है।
#5
सेब का सूप
सेब का सूप सेहतमंद और हल्का व्यंजन है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले प्याज, अदरक और लहसुन को बारीक काट लें।
एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें और इन सबको हल्का भून लें। अब इसमें छोटे-छोटे कटे हुए सेब डालें और थोड़ा पानी डालकर धीमी आंच पर पकाएं।
जब सेब और अन्य सामग्री नरम हो जाए तो इसे मिक्सर में पीस लें। अपने तैयार सूप को गर्मा-गर्म परोसें।