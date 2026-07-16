नाश्ते में सूजी से बनाकर खाएं ये 5 पारंपरिक और स्वादिष्ट व्यंजन, आसान है रेसिपी

इडली दक्षिण भारत का मशहूर नाश्ते का व्यंजन है, जिसे सूजी से बनाया जा सकता है।

इसके लिए सूजी, दही, नमक, बेकिंग सोडा आदि मिलाकर घोल तैयार करें। अब इस घोल को छोटे-छोटे सांचे में डालकर स्टीम करें जब तक इडली पूरी तरह से पक न जाएं।

यह इडली नरम और स्वादिष्ट होती है, जिसे चटनी या सांभर के साथ परोसा जा सकता है। इसे बनाना भी आसान है और यह आपके नाश्ते को खास बना सकता है।