नाश्ते में सूजी से बनाकर खाएं ये 5 पारंपरिक और स्वादिष्ट व्यंजन, आसान है रेसिपी
क्या है खबर?
सूजी को कई लोग रवा भी कहते हैं। यह नाश्ते के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। सूजी से बनने वाले व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि पोषण से भरपूर भी होते हैं। इन व्यंजनों को बनाना आसान है और ये आपको सुबह की भागदौड़ में भी संतुलित आहार प्रदान करते हैं। आइए हम आपको सूजी से बनाए जाने वाले 5 पारंपरिक और स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं।
#1
सूजी का हलवा
सूजी का हलवा एक बहुत ही लोकप्रिय मिठाई है, जिसे आप नाश्ते में भी बना सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले घी में सूजी को भूनें, फिर इसमें पानी, चीनी और इलायची पाउडर डालकर पकाएं। जब हलवा गाढ़ा हो जाए तो इसे गर्मागर्म परोसें।
यह हलवा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद घी और सूजी आपको ऊर्जा भी देती है। इसे बनाना भी बहुत आसान है और यह आपके नाश्ते को खास बना सकता है।
#2
सूजी का उपमा
उपमा एक दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जिसे सूजी से बनाया जाता है।
इसके लिए सबसे पहले तेल में राई, उड़द दाल, मूंग दाल और करी पत्ते भूनें, फिर इसमें बारीक कटी हुई सब्जियां (जैसे गाजर, मटर आदि) डालें। अब इसमें पानी और नमक मिलाकर उबालें, फिर सूजी मिलाकर पकाएं जब तक कि यह पूरी तरह पक न जाए।
यह उपमा नाश्ते में बहुत ही अच्छा लगता है और इसे बनाना भी आसान है।
#3
सूजी का ढोकला
ढोकला एक अहमदाबाद का पारंपरिक स्नैक है, जो अब पूरे देश में पसंद किया जाता है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले बेसन, दही, नमक, हल्दी पाउडर आदि मिलाकर घोल तैयार करें। अब इस घोल को स्टीमर में पकाएं जब तक यह पूरी तरह से पक न जाए। इसके बाद तड़का लगाएं जिसमें सरसों, हरी मिर्च, करी पत्ते आदि डालें।
यह ढोकला नाश्ते में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और इसे बनाना भी आसान है।
#4
सूजी का इडली
इडली दक्षिण भारत का मशहूर नाश्ते का व्यंजन है, जिसे सूजी से बनाया जा सकता है।
इसके लिए सूजी, दही, नमक, बेकिंग सोडा आदि मिलाकर घोल तैयार करें। अब इस घोल को छोटे-छोटे सांचे में डालकर स्टीम करें जब तक इडली पूरी तरह से पक न जाएं।
यह इडली नरम और स्वादिष्ट होती है, जिसे चटनी या सांभर के साथ परोसा जा सकता है। इसे बनाना भी आसान है और यह आपके नाश्ते को खास बना सकता है।
#5
सूजी का शीर
शीर महाराष्ट्र का पारंपरिक मीठा व्यंजन है, जिसे सूजी से बनाया जाता है।
इसके लिए सबसे पहले घी में सूजी को भूनें, फिर इसमें दूध, चीनी और इलायची पाउडर डालकर पकाएं जब तक यह गाढ़ा हो जाए। इसे गर्मागर्म परोसें। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट बल्कि पौष्टिक भी होता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है।
इन सभी व्यंजनों को बनाना बहुत आसान और स्वादिष्ट है, जो आपके सुबह को खास बना सकते हैं।