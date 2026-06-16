जीभ की सफाई से जुड़ी इन 5 आदतों को बनाएं रूटीन का हिस्सा, मिलेंगे कई फायदे
क्या है खबर?
दांतों की सफाई के साथ-साथ जीभ की सफाई करना भी जरूरी है। जीभ की सफाई न करने से मुंह की बदबू, कीटाणुओं का जमाव और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। जीभ की सफाई करने से न केवल मुंह की बदबू दूर होती है, बल्कि पाचन तंत्र भी ठीक रहता है। आइए आज हम आपको जीभ की सफाई से जुड़ी ऐसी 5 आदतें बताते हैं, जिन्हें हर किसी को अपनाना चाहिए, ताकि दांतों का स्वास्थ्य ठीक रहे।
#1
जीभ को ब्रश करना न भूलें
दांतों को ब्रश करना तो हर कोई जानता है, लेकिन जीभ को साफ करना लोग अक्सर भूल जाते हैं। जीभ को ब्रश करना उतना ही जरूरी है, जितना दांतों को ब्रश करना। इसके लिए आप अपने दांतों को ब्रश करने के बाद हल्के हाथों से जीभ को भी साफ करें। इससे मुंह की बदबू दूर होती है और कीटाणुओं का जमाव भी कम होता है। जीभ को ब्रश करने से पाचन तंत्र भी ठीक रहता है।
#2
पानी का सेवन करें
पानी का सेवन न केवल पूरे शरीर के लिए, बल्कि जीभ के लिए भी फायदेमंद है। दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से मुंह में लार बनी रहती है, जो कीटाणुओं को दूर करती है और मुंह की बदबू को कम करती है। इसके अलावा पानी पीने से पाचन तंत्र भी ठीक रहता है और पेट साफ रहता है। इसलिए, दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर पिएं।
#3
माउथवॉश का करें इस्तेमाल
माउथवॉश का उपयोग करने से भी मुंह की सफाई होती है और कीटाणु खत्म होते हैं। माउथवॉश का उपयोग करने से मुंह में ताजगी बनी रहती है और मुंह की बदबू दूर होती है। इसके अलावा माउथवॉश का उपयोग करने से दांतों की सफाई भी होती है और कीटाणु खत्म होते हैं। इसलिए, नियमित रूप से माउथवॉश का उपयोग करना चाहिए, ताकि आपके मुंह की बदबू दूर हो सके और कीटाणु खत्म हो सकें।
#4
संतुलित आहार लें
संतुलित आहार न केवल पूरे शरीर के लिए, बल्कि जीभ के लिए भी जरूरी है। संतुलित आहार में फल, सब्जियां, दूध और दही शामिल होने चाहिए, ताकि शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व मिल सकें। फल और सब्जियां खाने से जीभ की सफाई होती है और कीटाणु खत्म होते हैं। दही खाने से भी मुंह की ताजगी बनी रहती है और मुंह की बदबू दूर होती है। इसके अलावा दूध पीने से दांतों की सफाई भी होती है।
#5
नियमित रूप से दांतों की जांच करवाएं
दांतों की जांच करवाने से आपको अपने दांतों और जीभ की स्थिति का पता चलता रहेगा और समय रहते किसी भी समस्या का इलाज हो सकेगा। नियमित रूप से एक अच्छे दंत चिकित्सक के पास जाएं और जांच करवाएं। अगर जरूरत पड़े तो आप उन्हीं से अपने दांतों और जीभ की सफाई भी करवा सकते हैं। इन आदतों को अपनाकर आप अपनी जीभ की सफाई बेहतर तरीके से कर सकते हैं और मुंह की बदबू से बच सकते हैं।