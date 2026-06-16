जीभ साफ करने वाली आदतें

जीभ की सफाई से जुड़ी इन 5 आदतों को बनाएं रूटीन का हिस्सा, मिलेंगे कई फायदे

लेखन सयाली 12:36 pm Jun 16, 202612:36 pm

क्या है खबर?

दांतों की सफाई के साथ-साथ जीभ की सफाई करना भी जरूरी है। जीभ की सफाई न करने से मुंह की बदबू, कीटाणुओं का जमाव और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। जीभ की सफाई करने से न केवल मुंह की बदबू दूर होती है, बल्कि पाचन तंत्र भी ठीक रहता है। आइए आज हम आपको जीभ की सफाई से जुड़ी ऐसी 5 आदतें बताते हैं, जिन्हें हर किसी को अपनाना चाहिए, ताकि दांतों का स्वास्थ्य ठीक रहे।