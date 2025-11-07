एवोकाडो से बनाई जा सकती हैं ये 5 स्वादिष्ट चीजें, जानें रेसिपी

एवोकाडो एक सेहतमंद फल है, जिसमें अच्छे फैट, विटामिन और खनिज होते हैं। आमतौर पर लोग एवोकाडो से गुआकामोल बनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे और भी कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा सकते हैं? इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे अनोखे एवोकाडो व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं और अपने खाने का मजा बढ़ा सकते हैं।

#1 एवोकाडो मिल्कशेक एवोकाडो मिल्कशेक एक बेहतरीन पेय है, जिसे आप गर्मियों में पी सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको पका हुआ एवोकाडो, दूध, चीनी और बर्फ की आवश्यकता होगी। सबसे पहले एवोकाडो को छीलकर उसके गूदे को टुकड़ों में काट लें, फिर इसे दूध और चीनी के साथ मिक्सर में डालकर अच्छे से फेंटें। अब इसमें बर्फ डालकर फिर से फेंटें। आपका ताजगी भरा एवोकाडो मिल्कशेक तैयार है। इसे ठंडा-ठंडा परोसें और इसका आनंद लें।

#2 एवोकाडो पेस्टो सॉस पेस्टो सॉस एक लोकप्रिय इटालियन सॉस है, जिसे आमतौर पर बेसिल, पाइन नट्स और जैतून के तेल से बनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इसमें बेसिल की बजाय पके एवोकाडो का उपयोग कर सकते हैं? इसके लिए आपको पके एवोकाडो, लहसुन, पाइन नट्स, जैतून का तेल और नमक की आवश्यकता होगी। इन सभी सामग्रियों को मिक्सर में डालकर अच्छी तरह फेंटें। आपका एवोकाडो पेस्टो सॉस तैयार है। इसे पास्ता या सैंडविच में इस्तेमाल करें।

#3 एवोकाडो आइसक्रीम गर्मियों में ठंडी-ठंडी आइसक्रीम का मजा ही कुछ और होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप घर पर भी स्वादिष्ट आइसक्रीम बना सकते हैं? इसके लिए आपको पके एवोकाडो, मलाई, दूध और चीनी की आवश्यकता होगी। सबसे पहले एवोकाडो को छीलकर उसके गूदे को टुकड़ों में काट लें, फिर इसे मलाई और दूध के साथ मिक्सर में फेंटें। अब इसमें चीनी मिलाकर मिश्रण को एक एयरटाइट कंटेनर में डालें और फ्रीजर में जमने दें।

#4 एवोकाडो सलाद ड्रेसिंग सलाद तो सभी खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलाद को और भी पौष्टिक और स्वादिष्ट बनाया जा सकता है? इसके लिए आपको पके एवोकाडो, नींबू का रस, नमक और काली मिर्च चाहिए। सबसे पहले एवोकाडो को छीलकर उसके गूदे को टुकड़ों में काट लें, फिर इसे नींबू के रस और नमक के साथ मिक्सर में फेंटें। अब इसमें काली मिर्च मिलाकर मिश्रण को अच्छी तरह फेंटें। आपकी एवोकाडो सलाद ड्रेसिंग तैयार है।