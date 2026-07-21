मानसून के दौरान पकोड़े खाकर बोर हो गए हैं? इस बार बनाएं ये 5 स्वादिष्ट स्नैक्स

मूंग दाल चिल्ला एक सेहतमंद विकल्प है, जिसे आप नाश्ते या शाम की चाय के साथ खा सकते हैं।

इसके लिए मूंग दाल को रातभर पानी में भिगो दें, फिर सुबह इसे पीस लें। अब इस पेस्ट में बारीक कटी सब्जियां जैसे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया मिलाएं। तवे पर थोड़ा तेल लगाकर इस मिश्रण को फैलाएं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंक लें।

इन स्नैक्स को बनाना आसान है और इनका स्वाद भी बहुत अच्छा है।