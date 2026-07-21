मानसून के दौरान पकोड़े खाकर बोर हो गए हैं? इस बार बनाएं ये 5 स्वादिष्ट स्नैक्स
क्या है खबर?
मानसून के दौरान पकौड़े बनते हैं, लेकिन इनकी ज्यादा तली हुई परत सेहत पर असर डाल सकती है। ऐसे में क्यों न कुछ ऐसे विकल्प आजमाए जाएं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहतर हों। ये विकल्प न केवल आपके स्वाद को बढ़ाएंगे, बल्कि आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। आइए आज हम आपको 5 ऐसे मानसून के स्नैक्स की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आसानी से घर पर बनाया जा सकता है।
#1
मूंगफली की टिक्की
मूंगफली की टिक्की एक बेहतरीन विकल्प है।
इसे बनाने के लिए मूंगफली को भूनकर उसका पाउडर बना लें, फिर इसमें आलू, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और मसाले मिलाकर टिक्की बनाएं। अब इन्हें तवे पर हल्का तेल लगाकर सेंक लें। यह टिक्की न केवल स्वादिष्ट है बल्कि प्रोटीन से भरपूर भी है। इसे चटनी या सॉस के साथ परोसें और इसका आनंद लें।
यह टिक्की आपके स्नैक टाइम को खास बना देगी।
#2
मूंग दाल चिल्ला
मूंग दाल चिल्ला एक सेहतमंद विकल्प है, जिसे आप नाश्ते या शाम की चाय के साथ खा सकते हैं।
इसके लिए मूंग दाल को रातभर पानी में भिगो दें, फिर सुबह इसे पीस लें। अब इस पेस्ट में बारीक कटी सब्जियां जैसे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया मिलाएं। तवे पर थोड़ा तेल लगाकर इस मिश्रण को फैलाएं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंक लें।
इन स्नैक्स को बनाना आसान है और इनका स्वाद भी बहुत अच्छा है।
#3
चना चाट
चना चाट एक पौष्टिक स्नैक है, जिसे आप जल्दी बना सकते हैं।
इसके लिए उबले हुए काले चने लें, फिर इसमें बारीक कटा प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और नींबू का रस मिलाएं। ऊपर से चाट मसाला छिड़कें और अच्छी तरह मिलाएं। यह चाट स्वादिष्ट होने के साथ-साथ प्रोटीन और फाइबर से भरपूर है।
इसे आप शाम की चाय या कॉफी के साथ खा सकते हैं। यह आपके स्नैक टाइम को खास बना देगा।
#4
दाल की वड़ी
दाल की वड़ी एक पारंपरिक राजस्थानी स्नैक है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।
इसके लिए मूंग दाल को भिगोकर पीस लें, फिर इसमें बारीक कटी प्याज, लहसुन-अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च और मसाले मिलाकर छोटे-छोटे गोले बना लें। अब इन्हें गर्म तेल में तलें जब तक वे सुनहरे भूरे न हो जाएं।
इन्हें दही या मीठी चटनी के साथ परोसें। यह स्नैक कुरकुरा और स्वादिष्ट है।
#5
आलू के कुरकुरे
आलू के कुरकुरे सभी को पसंद आते हैं, लेकिन बाजार में मिलने वाले चिप्स ज्यादा तले होते हैं इसलिए घर पर इन्हें बनाना बेहतर है।
इसके लिए पतले-पतले कटे हुए आलुओं को पानी में धोकर सुखा लें, फिर इन्हें हल्का तेल लगाकर ओवन में सेंक लें। इन पर नमक या अपनी पसंदीदा मसाले छिड़कें।
ये स्वादिष्ट और कुरकुरे हैं। इन्हें आप अपनी पसंदीदा चटनी या सॉस के साथ परोस सकते हैं।