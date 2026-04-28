गर्मियों के दौरान पीच से बनाएं ये 5 पेय, स्वाद के साथ मिलेगी भरपूर ताजगी

गर्मियों के दौरान पीच को लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। इसमें पानी की भरपूर मात्रा होती है, जिसके चलते यह शरीर को हाइड्रेटेड रख सकता है। यह विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट्स से समृद्ध होता है, जो त्वचा के लिए फायदेमंद हैं। इसके अलावा इसमें फाइबर भी होता है, जो पाचन को सुधारने में मदद कर सकता है। आइए आज हम आपको पीच से बनाए जाने वाले ठंडे पेय की रेसिपी बताते हैं, जो गर्मियों में ताजगी दे सकते हैं।

#1 पीच और पुदीने की आइस्ड टी पीच और पुदीने की आइस्ड टी बनाने के लिए सबसे पहले पानी में पीच के टुकड़े डालकर उबालें, फिर इसमें पुदीने की पत्तियां डालें और इसे ठंडा होने दें। जब यह मिश्रण ठंडा हो जाए तो इसे छानकर गिलास में डालें और इसमें बर्फ के टुकड़े डालें। अब इस आइस्ड टी में शहद या चीनी मिलाकर परोसें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद पुदीने की ठंडक भी आपको तरोताजा रखेगी।

#2 पीच मिंट मॉकटेल सबसे पहले एक मिक्सर में ताजे पीच के टुकड़े डालकर पीस लें। इसके बाद इस पेस्ट को ठंडे सोडा पानी या टॉनिक पानी में मिलाएं। इसके बाद इसमें थोड़ा नींबू का रस डालें और अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को गिलास में डालें और ऊपर से बर्फ के टुकड़े डालें। अंत में सजावट के लिए कुछ पुदीने की पत्तियां डालें। यह पेय न केवल ताजगी भरा है, बल्कि स्वादिष्ट भी है।

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#3 पीच स्मूदी पीच स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले कुछ ताजे पीच को छीलकर उसके टुकड़े कर लें, फिर इन्हें मिक्सर में दही या दूध के साथ डालकर अच्छे से पीस लें। जब यह मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसे गिलास में डालें और ऊपर से थोड़ा-सा शहद डालें। आप चाहें तो इसमें बर्फ के टुकड़े भी डाल सकते हैं। यह स्मूदी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है।

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#4 पीच नींबू पानी पीच नींबू पानी बनाने के लिए सबसे पहले थोड़े पानी में चीनी डालकर गर्म करें, जब तक कि वह घुल न जाए। फिर इसमें ताजे नींबू का रस मिलाएं। अब इसमें मिक्सर में पीसे हुए ताजे पीच मिलाएं। इस मिश्रण को ठंडा करके गिलास में डालें और ऊपर से सोडा पानी डालें। अंत में बर्फ के टुकड़े डालकर परोसें। यह पेय न केवल मीठा है, बल्कि इसमें नींबू का खट्टापन और पीच का मीठा मेल शानदार लगता है।