वजन घटाने के लिए बनाकर पिएं ये 5 पौष्टिक स्मूदी, आसान है रेसिपी

वजन घटाने के लिए लोग कई तरह के आहार और एक्सरसाइज अपनाते हैं, लेकिन इसके लिए स्मूदी का सेवन भी फायदेमंद माना जाता है। स्मूदी में शामिल की जाने वाली चीजें न केवल पेट को भरती हैं, बल्कि पोषक तत्वों से भी भरपूर होती हैं। आइए आज हम आपको वजन घटाने में मदद कर सकती पौष्टिक स्मूदी की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार किया जा सकता है।

#1 पालक और केला की स्मूदी इसके लिए पहले एक मिक्सर में 2 कप ताजा पालक, 1 केला, आधा कप दही, 1 चम्मच शहद और आधा कप पानी डालकर पीसें और गिलास में डालकर पिएं। पालक और केले का यह मेल न केवल आपके शरीर को जरूरी विटामिन और खनिज देता है, बल्कि वजन घटाने में भी मदद करता है। पालक रेशे से भरपूर होता है, जो पेट को भरता है और केले में मौजूद पोटेशियम मांसपेशियों के लिए फायदेमंद होता है।

#2 बेरीज और दही की स्मूदी सबसे पहले एक मिक्सर में आधा कप स्ट्रॉबेरी, आधा कप ब्लैकबेरी, आधा कप रसभरी, एक चौथाई कप दही और थोड़ा शहद डालकर अच्छे से पीसें, फिर गिलास में डालकर पिएं। यह स्मूदी शरीर से हानिकारक तत्वों को निकालने में मदद करती है। इसके अतिरिक्त इसमें मौजूद बेरीज रेशे का अच्छा स्त्रोत है, जो पेट को भरता है और वजन घटाने में मदद करता है।

#3 पपीता और संतरे की स्मूदी सबसे पहले एक मिक्सर में आधा कप पपीता, एक चौथाई कप संतरे का रस, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, एक चम्मच शहद और थोड़ा पानी डालकर अच्छे से पीसें, फिर इसे गिलास में डालकर पिएं। यह स्मूदी विटामिन-C से भरपूर होती है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। इसके अलावा इसमें मौजूद सूजन कम करने वाले गुण वजन घटाने में मदद कर सकते हैं।

#4 कीवी और अनानास की स्मूदी इसके लिए पहले एक मिक्सर में एक कीवी, एक कप अनानास के टुकड़े, आधा कप दही, एक चम्मच शहद और थोड़ा पानी डालकर अच्छे से पीसें, फिर इसे गिलास में डालकर पिएं। यह स्मूदी विटामिन-C और विटामिन-A से भरपूर होती है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देती है। इसमें मौजूद हानिकारक तत्वों को निकालने वाले गुण शरीर को साफ करते हैं और वजन घटाने में मदद करते हैं।